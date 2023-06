Er traf gegen Dynamo schon doppelt! Dieser Hamburger soll jetzt Tore für die SGD schießen

Dresden/Köln/Hamburg - Ralf Becker (52) hatte angekündigt, dass in der Offensive noch Verstärkung kommt, die soll jetzt gefunden sein! Und dabei handelt es sich ausgerechnet um einen Stürmer, den Dynamo Dresden in gar keiner guten Erinnerung hat.

Robin Meißner (23, l.) schoss gegen Dynamo Dresden zwei Tore für Viktoria Köln. © picture point/Sven Sonntag

Es ist knapp ein Jahr her, als die SGD am 4. Spieltag der 3. Liga am 13. August bei Viktoria Köln ran musste. Zwar schoss Ahmet Arslan (29) die Schwarz-Gelben in Führung, doch dann schlug ein gewisser Robin Meißner (23) gleich doppelt zu!

Der Stürmer war gerade erst frisch vom HSV ausgeliehen, sorgte mit den beiden Toren in der 22. und 43. Minute letztlich für den 2:1-Sieg der Viktoria.

Insgesamt brachte es der gebürtige Hamburger in der Saison auf zwölf Treffer und fünf Vorlagen. Laut Informationen der Bild wird er nun in der kommenden Saison für die Schwarz-Gelben auf Torejagd gehen und wechselt sogar fest an die Elbe.

Beim HSV besitzt er zwar noch einen Vertrag bis Ende Juni 2024, doch angeblich muss Dynamo nicht mal eine Ablöse zahlen. Jedoch fließt Geld in den hohen Norden, sollte die SGD aufsteigen.

Meißner wäre die erste Verstärkung auf der Mittelstürmer-Position. Die Dresdner wollen nach dem Abgang von Arslan zum 1. FC Magdeburg das Toreschießen auf breitere Schultern verteilen.