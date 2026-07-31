Er verließ Dynamo für Union: Jetzt kehrt Sturmjuwel Bohdanov nach Dresden zurück

Berlin/Dresden - Diese Saison will er es wohl endgültig wissen. Mit seinen jetzt 19 Jahren kann Dmytro Bohdanov nicht mehr in der Junioren-Bundesliga spielen. Jetzt soll dem einstigen Dynamo-Juwel bei Union Berlin der endgültige Durchbruch gelingen.

Diese Saison soll bei Dmytro Bohdanov (19) der Durchbruch gelingen. © imago/Contrast

Dass er alle Möglichkeiten dazu hat, das hat der Ukrainer schon in der Vorsaison bewiesen. Drei Kurzeinsätze bekam Bohdanov in Bundesliga und DFB-Pokal, um sich zu beweisen.

Nach dem 0:1 gegen Borussia Mönchengladbach Ende Februar war man in der Hauptstadt voll des Lobes. Schon im Oktober 2025 legte er beim 2:1 (n. V.) gegen Arminia Bielefeld einen Treffer auf. Selbst getroffen hat er (noch) nicht.

Am Talent sollte es also eigentlich nicht mangeln. Die Einstellung bestimmt das Pendel an der Waage. In Dresden wurde sie ihm zum Verhängnis.

"Nach vielen Gesprächen sind wir gemeinsam zur Erkenntnis gekommen, dass die Vorstellungen, wie wir die Entwicklung fördern wollen, nicht mit denen des Spielers übereinstimmen", kommentierte der damalige Sportgeschäftsführer Thomas Brendel den Abgang.

Und: "Wir hätten 'Mitja' gern auf dem weiteren Weg begleitet, müssen jedoch auch einsehen, wenn es nicht passt."