Bis vor Kurzem noch halbtags: Ex-Löwe Engels ist Dynamos neues "Auge"

Dresden – Stephan Engels (35) ist seit 1. April Kaderplaner bei Dynamo Dresden und somit die rechte Hand von Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39). Gesehen hat man ihn erstmals so richtig im Camp in Windischgarsten. Zum einen, weil er viel unterwegs ist, zum anderen, weil er lieber im Verborgenen bleibt.

Immer am Ball: Stephan Engels (35, vorn) hat die Fußballplätze in Deutschland im Blick. © Picture Point/Gabor Krieg

Losgeeist hat Dynamo Engels bei den Löwen von 1860 München, halbtags. Er war Außendienstler in einem Heizungs- und Sanitärunternehmen.

"Ich habe in dieser Branche gelernt und immer dort gearbeitet. Aber dem Arbeitgeber war immer bekannt, dass die Fußballgeschichte nebenherläuft. Mir wurde gesagt, ich kann das gern machen, solange ich meinen Hauptjob nicht vernachlässige", erklärt der 35-Jährige.

"Am Ende wurde es dann doch ein bisschen viel. Dann war ich froh, dass ich die Chance bekommen habe, es hauptberuflich zu machen", so Engels, der den Absprung vom Krisenclub in Giesing schaffte.

Die Familie zeigt sich ebenfalls erfreut, den Mann und Vater öfter zu sehen als früher. "Die Konstellation ist gut so, wie sie jetzt ist. Ich komme aus Velbert bei Düsseldorf. Aktuell bin ich zwei bis drei Tage die Woche in Dresden. Das wird erst mal so bleiben", sagt das "Dynamo-Auge".