Neuzugang Muhamedbegovic freut sich aufs Dynamo-Tollhaus: "Ist schon der Wahnsinn, richtig geil"

Dresden - In Dresden weht ein anderer Wind, das hat Dynamo-Neuzugang Ahmet Muhamedbegovic (27) schnell gemerkt. Am Samstag beim Test gegen den 1. FC Union Berlin darf er erstmals die Atmosphäre im Rudolf-Harbig-Stadion aufsaugen - und freut sich drauf. Doch der Innenverteidiger weiß auch, dass er sich auf und neben dem Platz an ein neues Kaliber gewöhnen muss.

Ahmet Muhamedbegovic (27) freut sich auf die Dynamo-Fans, betritt aber auch viel Neuland. © Picture Point / Gabor Krieg

"Ich glaube, live wird es noch intensiver, aber im Video und von den Erzählungen, die man da so hört, ist das schon der Wahnsinn. Richtig geil, würde ich sagen", gab der 27-Jährige seinen bisherigen Kenntnisstand zur Atmosphäre im Wohnzimmer der SGD zum Besten.

Im RHS war der gebürtige Wiener noch nie, dafür hat er jedoch bereits einiges mitbekommen. "Spiele habe ich schon gesehen, ja", so der Abwehrmann. "Es ist ja allgemein bekannt, dass der Verein eine sehr große Fanbasis hat. Ich habe schon vieles gesehen."

Allein die Anzahl der Anhänger vor Ort wird für den Österreicher eine Umstellung. Zuletzt kickte er im slowenischen Oberhaus bei NK Olimpija vor einer bescheideneren Kulisse.

"Bei den Derbys mit meinem Verein gegen Maribor waren es zu Hause zwischen 10.000 und 15.000 und bei denen auch so", erklärte Muhamedbegovic. Zu normalen Partien kamen hingegen "nicht viele". An der Elbe erwartet ihn jetzt also mindestens mal das Doppelte.