Erster Winter-Neuzugang fix: Dynamo holt Andi Hoti aus Magdeburg

Andi Hoti (21) unterschrieb in der Walter-Fritzsch-Akademie seinen Leihvertrag bei der SG Dynamo Dresden. © SG Dynamo Dresden

"Mit Andi konnten wir einen jungen und sehr talentierten Spieler für uns gewinnen, der hier in Dresden seine Entwicklung vorantreiben und unserem Team weitere Stabilität verleihen kann. Er hat im Nachwuchs eine hervorragende Ausbildung genossen und darüber hinaus in den zurückliegenden Jahren bereits seine Qualität in der 2. Bundesliga nachgewiesen. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit", sagt Sportgeschäfstführer Thomas Brendel (48).

Hoti ist damit der erste Neuzugang des Winters, der spielte bereits in der Saison 2022/23 unter SGD-Trainer Thomas Stamm (41) beim SC Freiburg II.

"Ich hatte mit Andi in Freiburg ein sehr gutes Jahr und habe die Arbeit mit ihm genossen. Er ist trotz seines noch jungen Alters ein sehr reifer Spieler, der mit seiner robusten Spielweise, gepaart mit der nötigen Schnelligkeit, ein weiterer Baustein für unser Spiel sein kann. Ich hoffe, wir können gemeinsam an die erfolgreiche Zeit anknüpfen", erklärte der Coach am Freitag.

Gemeinsam waren sie mit Freiburg 2023 nur mit einem Pünktchen an der Meisterschaft in der 3. Liga vorbeigeschrammt. Hoti war damals von der U19 von Inter Mailand ausgeliehen und wechselte anschließend nach Magdeburg.