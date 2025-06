Sommerpause für Dynamo, doch das Rudolf-Harbig-Stadion hat Hochbetrieb

Ronald Tscherning, Chef der Stadion Dresden Projektgesellschaft, hat im Sommer einen vollgepackten Terminkalender. © Lutz Hentschel

Das Sparkassen-Game der Monarchs, die REWE-Team-Challenge, die Mini-WM der kleinen Fußballer, die Night of the JUMPs am kommenden Samstag, das Konzert von Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier am 28. Juni und The Grand Jam, ein Konzert mit 1000 Musikern, am 5. Juli. Es ist immer etwas los.

Und dann rückt schon die neue Zweitliga-Saison näher, die beginnt am ersten August-Wochenende. Das erste Heimspiel wird durch die Finals an jenem Wochenende in Dresden wohl erst vom 8. bis 10. August steigen - was Tscherning gelegen kommen dürfte.

Der Rasentausch ist nämlich nur ein Projekt, das innerhalb von vier Wochen über die Bühne gebracht werden muss. Darin sind alle schon geübt.

Das größte ist der Umbau des Cateringbereichs. Dynamo hat ab dem 1. Juli einen neuen Caterer, die Supreme Sports Hospitality übernimmt.

Um das kulinarische Erlebnis für alle Gäste weiterzuentwickeln, wird Supreme zusammen mit der Stadion Dresden Projektgesellschaft und Dynamo zunächst die Public und Hospitality Bereiche komplett modernisieren und neu ausstatten.