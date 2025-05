Rebels-Knaller im RHS: Monarchs brauchen einen "klaren Kopf"

Der aktuelle Zuschauerrekord der Dresden Monarchs soll am Sonntag im RHS noch übertroffen werden. (Archivfoto) © Lutz Hentschel

Der traditionelle Sparkassen Gameday steht am Sonntag (15 Uhr) an, traditionell soll auch mal wieder ein Zuschauerrekord aufgestellt werden. 12.637 Fans kamen vergangene Saison, über 14.000 sollen es dieses Mal werden - und die sollen natürlich einen Sieg feiern.

Nach den zwei Auftakterfolgen in Hildesheim und Kiel streben die Königlichen auch den ersten Heimsieg der Saison an. Doch die Berlin Rebels sind kein Fallobst, auch wenn sie am vergangenen Sonntag mit 0:20 gegen den amtierenden Meister Potsdam Royals verloren hatten.

"Die Berlin Rebels werden allerdings eine große Herausforderung, denn das wird ein sehr physisches Football-Spiel!", warnt Monarchs-Headcoach Greg Seamon (69) und erklärt, warum: "Sie sind ein sehr großes und physisches Team, mit einem riesigen Quarterback. Ihre Secondary ist sehr talentiert, die vorderen Reihen sind sehr aggressiv. Daher hoffen wir auf jede Menge Fans, die uns unterstützen."

Im Vorjahr verlor man gegen die Rebels das Hinspiel und Quarterback Brock Domann (26) nach einer von den Hauptstädtern provozierten Schlägerei. Vor zwei Jahren gewannen die Rebels mit 30:24 ebenfalls im Rudolf-Harbig-Stadion. Die Rebels machen ihrem Namen also alle Ehre.

Seamon: "Dieses Spiel wirst du nicht nur über die Physis gewinnen. Du musst auch einen klaren Kopf behalten."