Sie gaben sich in Dresden das Ja-Wort: Ex-Dynamo-Kapitän Hefele hat seine Denise geheiratet!

Dresden - Jetzt steht er vorm "Spiel" seines Lebens! Ex-Dynamo-Kapitän Michael "Heff" Hefele (32) hat am Pfingstmontag in Dresden seine Verlobte Denise Zelch geheiratet! Auf der Terrasse von Schloss Albrechtsberg hat das Paar gefeiert, in engstem Kreis von nicht einmal 20 Gästen. Ganz ohne Presse und Blitzlichtgewitter genoss das frisch vermählte Paar den schönsten Tag im Leben - dafür mit einem Traumblick über Dresden.