Ex-Dynamo Schubert vor Sommer-Wechsel? "Es ist gerade keine einfache Situation"

"Es ist gerade keine einfache Situation. Natürlich würde ich gerne spielen", erklärte der ehemalige Stammtorwart von Dynamo Dresden im Interview mit transfermarkt.de.

Eigentlich schien die Karriere des gebürtigen Freibergers nach seinem Wechsel vom FC Schalke 04 in die niederländische Eredivisie im Sommer 2021 endlich wieder in Schwung gekommen zu sein.

In seiner ersten Saison stand er wettbewerbsübergreifend 29 Mal zwischen den Pfosten. Auch wenn er sich dabei nicht immer tadellos präsentierte, schenkte ihm Coach Thomas Letsch (54) das Vertrauen.

Der deutsche Übungsleiter ist mittlerweile allerdings für den VfL Bochum zuständig, zudem setzte eine Knieverletzung inklusive notwendiger OP den U21-Europameister von 2021 zu Beginn der aktuellen Spielzeit für rund zwei Monate außer Gefecht.

Vitesse verstärkte sich daher leihweise mit Kjell Scherpen (23), an dem es im Moment kein Vorbeikommen gibt.

"Ich konnte verstehen, wieso ein neuer Torhüter ausgeliehen wurde, weil es in der Anfangsphase der Saison nicht gut für uns lief und es auch so war, dass ich nicht in den nächsten ein, zwei Wochen zurückkommen würde", so Schubert.