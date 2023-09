"Das war gar nichts": Fragwürdiger Platzverweis ebnet Dynamo-Sieg!

Dresden - Es war die entscheidende Szene der Partie: In der 41. Minute kassierte Ingolstadts Lukas Fröde (28) die Rote Karte für eine Tätlichkeit. Doch die hätte es so nicht geben dürfen, musste nach Dynamo Dresdens 2:0-Sieg auch "Opfer" Stefan Kutschke (34) zugeben.

FCI-Mittelfeldmann Lukas Fröde (28, 3.v.l.) musste am Samstag frühzeitig unter die Dusche. © Lutz Hentschel

"Das war gar nichts, das zeigen auch die Fernsehbilder. Dass 'Kutsche' dafür belohnt wird, ist traurig. Es war ein Ringkampf mit Diskussionen, aber kein Nachtreten, wir lagen nur übereinander", befand der Übeltäter selbst nach dem Spiel.

Und auch Kutschke hat Schiedsrichter Konrad Oldhafer (28) nach eigener Aussage in der Halbzeitpause mitgeteilt, "dass es für mich kein Nachtreten war, was geahndet werden muss. Aber das ist nicht meine Entscheidung. Ich habe das als keine Rote Karte wahrgenommen", erklärt der Kapitän.

Doch der 34-Jährige musste sich von Fröde scheinbar einige unschöne Worte anhören, weswegen er auch klarmacht: "Es muss auch alles fair ablaufen. Wenn alles ohne Beleidigungen abläuft, bin ich der Letzte, der sagt, hau ihn runter und dann spielen wir Elf-gegen-Elf weiter. Wenn man von mir aber Fairness erwartet, dann darf das nicht in etwas umschlagen, was nicht geht. Ich will gar nicht wiederholen, was der zu mir gesagt hat."

Ohne Videobeweis blieb der Platzverweis ohne Überprüfung bestehen. Dynamo spielte eine gesamte Halbzeit in Überzahl.