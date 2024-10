Fünf Jahre ist's her! Wer erinnert sich noch an Dynamos Pokal-Krimi in Berlin?

Vor fünf Jahren traf Dynamo Dresden im DFB-Pokal auf Hertha BSC. Eine packende Pokalschlacht im Berliner Olympiastadion, die in Erinnerung bleiben wird.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Mittwoch, 30. Oktober, um 20.45 Uhr, 2. Runde im DFB-Pokal. Da war doch was? Genau! Exakt vor fünf Jahren reiste der damalige Zweitligist Dynamo ins Olympiastadion zum Bundesligisten Hertha BSC. 70.456 Zuschauer, die Hälfte kam aus Dresden. Am kommenden Mittwoch hat die SGD ein Heimspiel gegen Darmstadt. So stimmungsvoll wird es wieder werden. Das Motto lautet: "Alle in Gelb!"

Exakt fünf Jahre her, aber nicht vergessen: Dynamos Pokalschlacht in Berlin. © IMAGO/O. Behrendt 0 Uhr, Elfmeterschießen bei 0 Grad! Zuvor eine geile Choreo der Dynamo-Fans, 2:2 nach 90, 3:3 nach packenden 120 Minuten. Im Elfmeterschießen hatte Berlin die besseren Nerven und siegte 5:4. Eine epische Pokalschlacht, die ewig in Erinnerung bleiben wird. Ob es am Mittwoch ebenfalls solch eine Partie werden wird, das wird sich zeigen. Dynamo Dresden Ausgerechnet dort, wo er einst bittere Tränen vergoss: Leidenszeit von Ex-Dynamo Schubert beendet Oder auch, ob sie so schnell vergessen werden wird wie der Auftritt der Darmstädter in der 2. Runde 2020/21 in Dresden. Da siegte der SVD mühelos mit 3:0, daran erinnert sich kaum einer.

Dynamo-Kapitäne sind zum Zuschauen verdammt