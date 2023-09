Dynamos Zimmerschied hat Ladehemmung: Fünf Vorlagen, aber noch kein Tor!

Dresden - "Da ist schon eine gewisse Tragik dahinter, wenn man sieht, wie sich der Junge aufreibt", musste auch Dynamo -Coach Markus Anfang (49) nach einem sonst so gelungenen Derbysieg gegen Erzgebirge Aue zugeben.

Das war die 100-prozentige Chance von Tom Zimmerschied (25, r.). Völlig frei vor Martin Männel (35) schob er die Kugel am Tor vorbei. © Lutz Hentschel

Gemeint war Außenbahnspieler Tom Zimmerschied (25), der eigentlich am 7. Spieltag an diesem besonderen Derby-Abend auf sein erstes Saisontor gehofft hatte.

Gleich dreimal hatte er die große Chance dazu, doch er wurde so etwas wie der tragische Held des Abends.



Die erste in der 24. Minute muss er machen! Doch sein Flachschuss frei vor Aue-Keeper Martin Männel (35) rollte hauchdünn am linken Pfosten vorbei.

"Ich habe schon drei, vier Minuten gebraucht, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen, weil ich die Szene noch mal durchgegangen bin und mich geärgert habe", gibt der Pechvogel zu.

Und auch Anfang wollte ihn "am liebsten direkt danach in den Arm nehmen, weil er alles dafür tut. Ich bin auch überzeugt, dass er noch belohnt wird. Er wird seine Tore bekommen. Wer so fleißig ist, wird sich auch irgendwann belohnen und sein Tor machen."