Gegen Ulm gab's seinen ersten Dynamo-Doppelpack: Mach's noch einmal, Claudio!

Dresden - Was doch so ein Sieg ausmacht. Die Stimmung beim Training von Dynamo Dresden am gestrigen Mittwoch war nach dem 2:1 gegen 1860 München richtig gut. Die Köpfe waren oben, es wurde wieder gelacht. Alles wirkte gelöster als noch in der Vorwoche. Das kann vorm Top-Spiel am Samstag gegen Ulm nur gut sein.