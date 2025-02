Dynamo-Coach handelt gegen eigene Regel: Sterner bekommt (fast) Stammelf-Garantie

Dresden - Dynamo-Trainer Thomas Stamm (41) verrät nie seine mögliche Startaufstellung fürs nächste Spiel. Das tat er auch jetzt nicht vor dem Auftritt am Samstag gegen die Zweite aus Stuttgart in Großaspach. Doch wie er über Jonas Sterner (22) sprach, zeigte eins: Die Kieler Leihgabe dürfte von Beginn auflaufen - in der rechten Viererkette.