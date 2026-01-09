Zwei weg, einer kommt? Dynamos Transferkarussell dreht sich fleißig
Antalya (Türkei) - "Manchmal nimmt es die eine oder andere Wendung, wo du nicht mit rechnest", hatte Sören Gonther (39) vor Kurzem im Trainingscamp an der türkischen Mittelmeerküste gesagt. Schnell zeigt sich, dass Dynamos neuer Geschäftsführer gerade eine schwierige Abwägung treffen muss.
Denn das Gerücht um Kofi Amoako (20), das seit Mittwochabend kursiert und nicht nur heiße Luft ist, bringt auf einmal ordentlich Bewegung in das Transferkarussell.
US Lecce - aktuell Tabellen-16. der ersten italienischen Liga - will das 20-jährige Talent der SGD gern sofort verpflichten, soll dafür bereit sein, auch einen Betrag zwischen einer und zwei Millionen Euro zu zahlen. Geld, was die SGD durchaus gebrauchen könnte, dafür aber ein hoffnungsvolles Talent bereits nach einem halben Jahr wieder ziehen lassen müsste.
In Ansätzen hat Amoako jenes Talent in dieser Saison auch immer wieder aufblitzen lassen, letztlich war er - gerade auch wegen seiner eher jungen Jahre - wie viele andere auch im Abstiegskampf der 2. Bundesliga mehr oder weniger überfordert.
Amoako ist wie jedes Talent im Fußball inzwischen (leider) eine Wette in die Zukunft mit unvorhersagbarem Ausgang. Verkaufst du ihn jetzt, kannst du ordentlich Geld verschenken. Oder das Gegenteil ist der Fall, weil die Weiterentwicklung stagniert.
"Ich gönne es ihm. Wenn es ein guter Transfer ist, muss er das machen. Wir sind aber auf jeder Position gut aufgestellt. Aber ich gehe mehr davon aus, dass er hierbleibt", sagt Stürmer Vincent Vermeij (31).
"Hier groß noch drei hin und drei weg, das wird nicht passieren", macht Gonther in Sachen Transfers klar. Gleichzeitig könnte sich aber mit dem Lecce-Interesse auch eine ganz große Tür geöffnet haben, die die letzte große Problemstelle schließt.
Dynamo Dresden: Tauschgeschäft mit der US Lecce?
Noch immer nämlich wird ein Keeper gesucht. Beim Serie-A-Klub spielt aber ein gewisser Christian Früchtl (25) - oder eben nicht. Das einstige Torwart-Talent vom FC Bayern München, das unter anderem schon drei deutsche Meisterschaften und zwei DFB-Pokalsiege feierte, versauert auf der Bank. Kommt auf null Einsätze.
Mit seinen erst 25 Jahren passt der 1,93 Meter große Schlussmann genau in das gesuchte Profil. Allerdings ist unklar, ob er fit ist. Die letzten Ligaspiele fehlte er komplett, wohl verletzt.
Zusätzliches Geld, wenn auch nicht annähernd so viel, könnte auch Dominik Kother (25) generieren. Am Donnerstag trainierte der Außenbahnspieler bei den taktischen Einheiten individuell. Die Zeichen stehen aktuell mehr auf Abschied.
Gonther aber hält dagegen: "Ich sage noch nicht einmal, dass wir ihn abgeben. Das sehe ich im Moment nicht. Ich habe keine Not, jemanden abzugeben. Aber natürlich sind wir immer gesprächsbereit, wenn Spieler logischerweise mit ihrer Situation unzufrieden sind."
