Zwei weg, einer kommt? Dynamos Transferkarussell dreht sich fleißig

Antalya (Türkei) - "Manchmal nimmt es die eine oder andere Wendung, wo du nicht mit rechnest", hatte Sören Gonther (39) vor Kurzem im Trainingscamp an der türkischen Mittelmeerküste gesagt. Schnell zeigt sich, dass Dynamos neuer Geschäftsführer gerade eine schwierige Abwägung treffen muss.

Sören Gonther (39, l.) steht vor der großen Frage, ob er Kofi Amoako (20, r.) ziehen lassen sollte. © Lutz Hentschel

Denn das Gerücht um Kofi Amoako (20), das seit Mittwochabend kursiert und nicht nur heiße Luft ist, bringt auf einmal ordentlich Bewegung in das Transferkarussell.

US Lecce - aktuell Tabellen-16. der ersten italienischen Liga - will das 20-jährige Talent der SGD gern sofort verpflichten, soll dafür bereit sein, auch einen Betrag zwischen einer und zwei Millionen Euro zu zahlen. Geld, was die SGD durchaus gebrauchen könnte, dafür aber ein hoffnungsvolles Talent bereits nach einem halben Jahr wieder ziehen lassen müsste.

In Ansätzen hat Amoako jenes Talent in dieser Saison auch immer wieder aufblitzen lassen, letztlich war er - gerade auch wegen seiner eher jungen Jahre - wie viele andere auch im Abstiegskampf der 2. Bundesliga mehr oder weniger überfordert.

Amoako ist wie jedes Talent im Fußball inzwischen (leider) eine Wette in die Zukunft mit unvorhersagbarem Ausgang. Verkaufst du ihn jetzt, kannst du ordentlich Geld verschenken. Oder das Gegenteil ist der Fall, weil die Weiterentwicklung stagniert.

"Ich gönne es ihm. Wenn es ein guter Transfer ist, muss er das machen. Wir sind aber auf jeder Position gut aufgestellt. Aber ich gehe mehr davon aus, dass er hierbleibt", sagt Stürmer Vincent Vermeij (31).

"Hier groß noch drei hin und drei weg, das wird nicht passieren", macht Gonther in Sachen Transfers klar. Gleichzeitig könnte sich aber mit dem Lecce-Interesse auch eine ganz große Tür geöffnet haben, die die letzte große Problemstelle schließt.