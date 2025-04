Dynamo bei Hannover 96 II live: Favoriten-Schreck! Hannover ist Stolperstein für Topteams

Hannover - Heimspiel über 300 Kilometer von zu Hause entfernt! Dynamo Dresden kann am Freitagabend (19 Uhr) bei der zweiten Mannschaft von Hannover 96 auf die volle Unterstützung der eigenen Fans bauen.

In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

Dass die U23 es Dynamo aber durchaus schwer machen kann, zeigte das Hinspiel, als die SGD lange zurücklag und die Partie erst in der Nachspielzeit zu eigenen Gunsten entscheiden konnte.

Dabei hat die SGD am heutigen Freitag eine komfortable Ausgangsposition: Gewinnen die Schwarz-Gelben gegen den Vorletzten aus Hannover, ist ihnen die Tabellenführung an diesem Spieltag nicht mehr aus der Hand zu nehmen.

Auch bei der SGD zeigt die Formkurve nach schwachem Jahresstart wieder nach oben, die letzte Niederlage stammt aus dem Februar. Seither gab es drei Siege und zwei Unentschieden, die Tabellenspitze wurde zurückerobert und der Vorsprung auf den Relegationsplatz auf fünf Zähler ausgebaut!

Gewinnt Dynamo gegen Hannover, ist es also egal, was die Konkurrenz am restlichen Wochenende macht, die Dresdner behalten ihre Ausgangslage mindestens bei und können im Idealfall den jeweiligen Vorsprung sogar vergrößern.