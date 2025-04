Dynamo bei Hannover 96 II live: Schlechtes Omen? Dieser Schiri leitet heute das Spiel

Hannover - Heimspiel über 300 Kilometer von zu Hause entfernt! Dynamo Dresden kann am Freitagabend (19 Uhr) bei der zweiten Mannschaft von Hannover 96 auf die volle Unterstützung der eigenen Fans bauen.

In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

Dass die U23 es Dynamo aber durchaus schwer machen kann, zeigte das Hinspiel, als die SGD lange zurücklag und die Partie erst in der Nachspielzeit zu eigenen Gunsten entscheiden konnte.

Dabei hat die SGD am heutigen Freitag eine komfortable Ausgangsposition: Gewinnen die Schwarz-Gelben gegen den Vorletzten aus Hannover, ist ihnen die Tabellenführung an diesem Spieltag nicht mehr aus der Hand zu nehmen.

An den Bedingungen liegt es heute auf jeden Fall nicht. Blauer Himmel, Sonne, 23 Grad!

Doch was hält Thomas Stamm eigentlich von den Zweitvertretungen? Das erfahrt Ihr im TAG24-Artikel: " Drei 'U23'-Teams spielen derzeit in der 3. Liga: Dynamo-Coach Stamm sieht darin kein Problem ".

Schon zum sechsten Mal in dieser Saison trifft die SGD auf die U23 eines höherklassigen Teams, die Bilanz fällt dabei mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen durchaus durchwachsen aus.

Für die SGD ist das nicht unbedingt ein gutes Zeichen: Sowohl beim Unentschieden gegen Alemannia Aachen am 8. Spieltag noch beim Rückrundenauftakt gegen Viktoria Köln, als es eine 2:3-Pleite setzte, konnten die Schwarz-Gelben dreifach punkten. Besonders gegen Köln wurde das Spiel von fragwürdigen Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns überschattet.

Der Unparteiische, der gerade seine dritte Drittliga-Saison pfeift, ist weder für Dynamo Dresden noch Hannover 96 II ein Unbekannter: In dieser Spielzeit leitete er jeweils zwei Begegnungen beider Mannschaften.

Denn die beiden Mannschaften treffen erst zum zweiten Mal überhaupt aufeinander, das erste Duell war der knappe 2:1-Erfolg im Hinspiel, als Dynamo am 26. Oktober nach zuvor vier Spielen ohne Sieg den Befreiungsschlag feierte.

Die Favoritenrolle ist heute klar an Dynamo Dresden verteilt - auf die Bilanz der beiden Teams gegeneinander kann man aber nicht schauen, um das festzustellen.

Bei Dynamo Dresden hat sich in den vergangenen Wochen das Lazarett gelichtet: Thomas Stamm muss nur noch auf den immer noch an Rückenproblemen leidenden Paul Lehmann verzichten.

Sowohl Jonas Oehmichen als auch Tony Menzel, David Kubatta und Philip Heise stehen aktuell bei vier Gelben Karten, die nächste Verwarnung bedeutet also eine Sperre im kommenden Spiel gegen den FC Ingolstadt.

Bei Dynamo Dresden gehen gleich vier Kicker vorbelastet in das heutige Match.

Auch bei der SGD zeigt die Formkurve nach schwachem Jahresstart wieder nach oben, die letzte Niederlage stammt aus dem Februar. Seither gab es drei Siege und zwei Unentschieden, die Tabellenspitze wurde zurückerobert und der Vorsprung auf den Relegationsplatz auf fünf Zähler ausgebaut!

Gewinnt Dynamo gegen Hannover, ist es also egal, was die Konkurrenz am restlichen Wochenende macht, die Dresdner behalten ihre Ausgangslage mindestens bei und können im Idealfall den jeweiligen Vorsprung sogar vergrößern.