Dynamo bei Hannover 96 II live: Traumtor! Kother schnürt den Doppelpack

Hannover 96 II gegen Dynamo Dresden im Liveticker: Die aktive Fanszene kommt mit Verspätung an. Kurz darauf geht die SGD in Führung!

Von Aliena Rein

Hannover - Heimspiel über 300 Kilometer von zu Hause entfernt! Dynamo Dresden kann am Freitagabend (19 Uhr) bei der zweiten Mannschaft von Hannover 96 auf die volle Unterstützung der eigenen Fans bauen.

Aktueller Spielstand: Hannover 96 II - Dynamo Dresden 0:2 Tore: 0:1 Kother (20. Minute), 0:2 Kother (28. Minute) In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

38. Minute: Bei einem Angriff der Gastgeber hebt der Linienrichter die Fahne, nach Abseits sah das aber eigentlich nicht aus. Gefährlich war die Szene aber ohnehin noch nicht.

36. Minute: Den fälligen Freistoß bringt Hannover zwar präzise in den SGD-Strafraum, ist aber kein Problem für Schreiber, der die Kugel sicher aus der Luft pflückt.

35. Minute: Uhlmann muss im Mittelfeld behandelt werden, nachdem er von Kother abgeräumt wird.

33. Minute: Die Partie spielt sich quasi nur in der Hannoveraner Hälfte ab, schon wieder gibt es eine Ecke für die SGD. Ein Offensivfoul beendet die Chance für Dynamo.

30. Minute: Risch geht rabiat gegen einen Hannoveraner zu Werke und sieht dafür die Gelbe Karte. Der folgende Freistoß verpufft.

Dynamo Dresden baut die Führung aus

28. Minute: Toooor für die SGD, Kother schnürt den Doppelpack! Baur spielt seinen Teamkollegen mit einem perfekten Steilpass genau in den Lauf frei, der geht auf Wechsel zu und schlenzt das Ding in den Hannoveraner Kasten! Was für ein Traumtor.

Dominik Kother trifft zum 2:0. © PICTURE POINT / S. Sonntag

24. Minute: Sulejman versucht es von der Strafraumgrenze aus, doch sein Schuss geht weit rechts vorbei.

Tooooor für Dynamo Dresden!

20. Minute: Kaum ist die Unterstützung da, geht die SGD in Führung! Allerdings dank großer Hilfe von Hannover-Keeper Wechsel: Kother zieht links in den Strafraum und schließt aus spitzem Winkel ab. Wechsel ist eigentlich zur Stelle, haut sich das Ding dann aber selbst in die Maschen!

18. Minute: Eine SGD-Ecke faustet Wechsel direkt auf den Kopf von Hauptmann, danach landet der Ball aber wieder bei den Gastgebern. Die überqueren den Platz zügig, doch Tim Schreiber nimmt das Leder sicher auf.

Jetzt leuchtet der Gästeblock komplett in Schwarz-Gelb. © TAG24

16. Minute: Jetzt packen die SGD-Anhänger ihre Choreo aus, plötzlich wird es laut im Stadion. Ob die aktive Fanszene noch im Stau stand?

14. Minute: Daniel Stendel regt sich in der Coachingzone lautstark auf, denn Sterner spielt den Ball klar hinter der Torauslinie weiter. Der Pfiff bleibt aber aus, statt Eckball für Hannover geht es einfach weiter.

13. Minute: Nächster Freistoß aus dem rechten Halbfeld. Dieses Mal darf Baur ran und probiert es direkt, er jagt das Leder aber ein ganzes Stück vorbei.

11. Minute: Gute Freistoßposition für Dynamo, Sterner findet den Kopf von Hoti. Der trifft das Leider aber nicht perfekt und zielt drüber.

8. Minute: Auch Hannover erarbeitet sich jetzt den ersten Eckball, den kann die SGD aber zum Einwurf wegverteidigen.

6. Minute: Erste Ecke für Dynamo! Sterner führt kurz aus, doch die folgende Flanke von Risch wird direkt geblockt.

4. Minute: Daferner mit der Doppelchance! Erst probiert der Stürmer es per Kopf, bekommt den Ball aber nicht richtig aufs Tor. Danach scheitert er an einem 96-Verteidiger.

3. Minute: Die erste Szene des Spiels gehört den Gästen! Kother dringt in den gegnerischen Strafraum ein, findet aber unter Druck gesetzt nur die Arme von Wechsel.

Die Dynamo-Fans sorgen für eine beeindruckende Kulisse. © TAG24

Das Spiel zwischen Hannover 96 II und Dynamo Dresden läuft

Anpfiff: Los geht's! Der Schiedsrichter gibt den Ball frei, Hannover stößt an.

Vor Anpfiff: Die Teams kommen aus dem Spielertunnel, es schallen sofort laute "Dynamo, Dynamo"-Rufe durch die Arena.

18.55 Uhr: Thomas Stamm will nicht von "Heimspiel" sprechen

Auch Thomas Stamm trat vor das Magenta-Mikrofon und sprach über ... ... das "Heimspiel" in Hannover: "Du bist hier in Hannover, ist nicht unser Stadion, ist nicht unsere Stadt. Wir haben ein Auswärtsspiel mit einer Heimkulisse, vielleicht kann man es so betiteln, aber es wird immer ein Auswärtsspiel bleiben." ... den Wechsel von Boeder auf Baur: "Schauen wir nach 90 Minuten, ob ich es so beantworten kann, wie ich es mir wünsche. Natürlich ist ne Idee dahinter, es ist eher ne taktische Maßnahme."

Thomas Stamm am Magenta-Mikrofon. © PICTURE POINT / S. Sonntag

18.45 Uhr: Thomas Brendel schwärmt von der Kulisse in Hannover

Dynamos Sportgeschäftsführer Thomas Brendel schwärmte am Magenta-Mikrofon von der schwarz-gelben Wand in der Heinz-von-Heiden-Arena: 8000 Fans haben den Weg nach Hannover auf sich genommen. "Wir haben heute ein Publikum dabei, das uns nach vorne peitschen wird, sehr außergewöhnlich auch für die Liga. Wir haben immer sehr beeindruckende Kulisse, aber heute ist nochmal besonders", sagte der 48-Jährige. "Die Stadt ist außergewöhnlich mit ihren Fans, ich würde fast schon sagen, dass es eine Religion ist. Jeder identifiziert sich mit Dynamo", betonte Brendel: "Das ist schön, das kann aber natürlich auch zur Last werden. Momentan läuft es aber gut, wir versuchen, der Stadt und den Fans etwas zurückzugeben."

18.15 Uhr: So startet Hannover 96 II

Auch Daniel Stendel wechselt im Vergleich zum 2:2 bei Arminia Bielefeld nur einmal, das aber gezwungenermaßen. Kolja Oudenne ist nämlich mit der Profimannschaft in Karlsruhe, für den offensiven Mittelfeldspieler startet Robin Kalem.

18 Uhr: Diese Elf schickt Thomas Stamm ins Rennen

Die Aufstellungen sind da! Thomas Stamm setzt dabei beinahe auf das Motto "Never change a winning team", nimmt lediglich einen Wechsel vor: Im Vergleich zum 2:0-Erfolg gegen Wiesbaden tauscht er Lukas Boeder mit Mika Baur.

Thomas Stamm setzt beinahe auf dieselbe Elf wie gegen Wiesbaden. © TAG24

17.30 Uhr: MagentaSport überträgt das Duell zwischen Dynamo Dresden und Hannover 96 II

Wer heute nicht mit nach Hannover gefahren ist oder einen kostenpflichtigen Streamingdienst besitzt, schaut in die Röhre: Die Partie ist nur bei MagentaSport zu sehen. Um 18.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor Anpfiff, beginnt die Übertragung. Aber natürlich bleibt Ihr auch mit unserem Liveticker immer top informiert!

Die Partie gibt es exklusiv bei MagentaSport zu sehen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

17.08 Uhr: Perfekte Bedingungen für einen gelungenen Fußball-Abend

Zwei Stunden noch bis zum Anpfiff, das Stadion hat seine Tore geöffnet. Die ersten Dynamo-Fans sind schon vor Ort und bereiten die Choreo für später vor. An den Bedingungen liegt es heute auf jeden Fall nicht. Blauer Himmel, Sonne, 23 Grad!

In der Heinz-von-Heiden-Arena herrschen perfekte Bedingungen. © TAG24

Die Choreo der Dynamo-Fans hängt schon an ihrem Platz. © TAG24

16.55 Uhr: Das hält Thomas Stamm von Zweitvertretungen

Schon zum sechsten Mal in dieser Saison trifft die SGD auf die U23 eines höherklassigen Teams, die Bilanz fällt dabei mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen durchaus durchwachsen aus. Doch was hält Thomas Stamm eigentlich von den Zweitvertretungen? Das erfahrt Ihr im TAG24-Artikel: "Drei 'U23'-Teams spielen derzeit in der 3. Liga: Dynamo-Coach Stamm sieht darin kein Problem".