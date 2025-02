Hat Dynamo die Bubis vom VfB Stuttgart unterschätzt?

Gehör fand er nicht so richtig. "Ich würde nicht sagen, dass wir den Gegner unterschätzt haben", sagt Innenverteidiger Lukas Boeder (27). "Wir hatten einen klaren Plan, wussten, was auf uns zukommt. Es ist eklig, wenn man hier spielt, das weiß man vorher. Das wird auch kommuniziert. Wenn du dann halt dem Gegner zu viele Fehler anbietest, dann nutzt er die an einem guten Tag. Wir waren einfach nicht gut genug", erklärte er.

Niklas Hauptmann (27) widersprach der These, Dynamo könne den Gegner unterschätzt haben, vehement. © Picture Point / Gabor Krieg

"Wir müssen das an uns festmachen, müssen sauberer spielen. Ja, es waren auf jeden Fall zu viele Fehler. Wir kriegen ein doofes Gegentor, da nehme ich auch mich in die Pflicht, den Ball darf ich nicht so einfach verlieren", sagt er zu Entstehung des 0:1. "Dann ist es uns schwergefallen, wieder ins Spiel zu finden, in deren 16er zu kommen", so Boeder.

Die Lösungen haben gefehlt, vor allem vor dem gegnerischen Kasten. Dynamo hat es gerade in Überzahl immer wieder probiert. War mit der Brechstange deutlich wuchtiger, aber auch da viel zu unentschlossen.

"Wir müssen in gefährlichere Situationen kommen, auch ein, zwei Torschüsse mehr erzwingen. Mal draufhalten und vielleicht auch mal mit Glück ein Tor schießen", sagt er und hofft am Sonntag auf Besserung daheim gegen 1860 München.