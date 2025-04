Hat sich Dynamo-Coach Stamm verzockt? "Müßig, darüber zu diskutieren!"

Dresden - Der Weg von der Pressetribüne hinunter in die Interview-Zone in den Bauch des Stadions führt an den VIP-Bereichen vorbei. Dort wurde natürlich heftig diskutiert über die vermeidbare wie schmerzhafte 0:1-Niederlage der Dresdner gegen Osnabrück. "Verzockt"! Dieses eine Wort fiel sehr häufig. Gemeint damit war die Startaufstellung.