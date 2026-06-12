Dynamo lotst Sturm-Juwel von Eintracht Frankfurt an die Elbe!
Dresden - Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern, jetzt ist der Wechsel fix: Kaan Inanoglu ist der zweite Neuzugang bei Dynamo Dresden! Der 20-jährige Stürmer kommt von Eintracht Frankfurt an die Elbe.
Das gab die SGD am Donnerstagnachmittag in einer offiziellen Mitteilung bekannt. Der junge Knipser wechselt dabei fest in die sächsische Landeshauptstadt, allerdings hat sich die Eintracht nach eigenen Angaben eine Rückkaufoption gesichert.
"Mit Kaan konnten wir einen extrem spannenden Spieler für Dynamo Dresden gewinnen. Er hat in den zurückliegenden Jahren eine sehr starke Entwicklung vollzogen und neben seiner fußballerischen Qualität auch den Torinstinkt als junger Spieler in der Regionalliga nachgewiesen", freute sich Sport-Geschäftsführer Sören Gonther (39).
Der im US-amerikanischen Dallas geborene Offensivmann wagte bereits mit nur 15 Jahren den Schritt aus Texas ins Deutsche Fußball Internat (DFI) nach Bad Aibling.
"Die bewusst frühe Entscheidung, nach Deutschland zu kommen, weit entfernt von der Heimat, zeigt seinen enormen Drang nach Erfolg. Wir freuen uns jetzt, ihn bei der weiteren Entwicklung begleiten zu können und den Konkurrenzkampf in unserer Offensive weiter zu beleben", fügte Gonther an.
Kaan Inanoglu freut sich auf Dresden und hat bereits im Rudolf-Harbig-Stadion gespielt
Über den MSV Duisburg gelangte er in die zweite Mannschaft der SGE und vergangenen Winter dann leihweise zum FC 08 Homburg in die Regionalliga Südwest.
Dort schoss sich das Sturmtalent mit neun Toren und vier Vorlagen in lediglich 13 Einsätzen ins Rampenlicht, dazu netzte er noch satte siebenmal bei nur vier Partien im Saarlandpokal ein.
Insgesamt kommt Inanoglu auf 23 Buden und sieben Assists in 46 Regionalligaspielen, sechsmal stand er für die Zebras außerdem in der 3. Liga auf dem Rasen - unter anderem bei der 0:4-Niederlage des MSV am 18. Mai 2024 im Rudolf-Harbig-Stadion. Er kennt sein neues Wohnzimmer also bereits.
"Meine Vorfreude auf den Verein, die Stadt und die Menschen hier ist riesig. Ich bin optimistisch, dass für mich hier in Dresden der richtige nächste Schritt sein kann. Die Philosophie des Trainers passt sehr gut zu mir und ich hoffe, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, dass Dynamo auch in der neuen Spielzeit attraktiv und erfolgreich spielt", sagte der Youngster selbst.
Erstmeldung 16.14 Uhr, aktualisiert 16.26 Uhr.
Titelfoto: SG Dynamo Dresden