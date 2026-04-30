Ausgerechnet gegen die Teufel! Dynamos Showdown im Abstiegskampf

Dresden - Die Blicke gehen nach vorn. Der Showdown hat begonnen, noch drei Spiele sind es bis zum Saisonende. Zumindest regulär. Die Relegation am 22. und 26. Mai könnte noch folgen. Dynamo hatte das schon dreimal, zuletzt vor vier Jahren. Gegner? Ja, genau. Der 1. FC Kaiserslautern. Dresden als Zweit-, Lautern als Drittligist . Der Ausgang ist bekannt. Zeit zur Wiedergutmachung.

Dynamos Fans heizten ihrem Team in der Abstiegsrelegation auf die falsche Art ein. © Picture Point/Gabor Krieg

Die Fans werden heiß sein, sie haben das nicht vergessen. Sie wollen die Jungs vom "Betze" buchstäblich zum Teufel jagen. 0:0 in der Pfalz, 0:2 im eigenen Wohnzimmer. Das schmerzt noch immer. Drei lange Jahre hat die Sportgemeinschaft danach gebraucht, um wieder zurückzukehren in die 2. Liga. Das soll nicht schon wieder nach einem Jahr enden - so wie damals im Mai 2022. Und da kommt doch der dreimalige Deutsche Fußballmeister gerade recht, um alles geradezurücken.

Diese Scharte soll ausgewetzt werden, und die vom Hinspiel (1:3) und die Niederlage in Düsseldorf. Drei Dinge auf einmal. Spiel, Spaß und drei Punkte.

Dynamo-Trainer Thomas Stamm (43) weiß natürlich um die Brisanz in diesem Spiel und im gesamten Endspurt. Er fordert Klarheit für die entscheidende Phase der Saison. "Wir dürfen jetzt nicht alles hinterfragen", erklärt er.