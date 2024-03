Lemmer erlöste Dynamo: Nicht dafür vorgesehen, aber eiskalt durchgezogen

Dresden - Jakob Lemmer (23) stand nach dem Elfmeterkrimi in Plauen im Landespokal-Viertelfinale dick verpackt in seiner Jacke, die Hände tief in der Tasche. Aber er hatte zumindest ein kleines Lächeln im Gesicht, denn er sorgte mit seinem verwandelten Elfmeter für das Happy End aus Dynamo-Sicht.