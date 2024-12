Dynamo-Youngster Oehmichen steht mal wieder goldrichtig!

Dresden - Zum zweiten Mal stand Jonas Oehmichen (20) bei einem Auswärtsspiel in dieser Saison zu Beginn auf dem Rasen, zum zweiten Mal schoss er einen wichtigen Treffer. In Ingolstadt war es das 1:1, beim 4:2 in Sandhausen am Samstag war es das vierte Tor. Der kleine, starke Mann stand zweimal goldrichtig.