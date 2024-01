Dynamo legt gegen Sandhausen los: "Noch eine Rechnung zu begleichen"

Dresden - Sehen die Fans in der Rückrunde auch mal den Torschützen Jonathan Meier (24)? Der gebürtige Münchener lacht: "Ja, ich hoffe es. Das ist meine dritte Saison in Dresden . Wäre schön, wenn es mal mit einem Tor klappen könnte."

Dynamo-Coach Markus Anfang (49) wird nicht drumherumkommen, auf Meier zu setzen. Er gefiel schon zum Jahresabschluss beim 1:0 in Bielefeld, leitete dort den Siegtreffer zum 1:0 mit ein.

"Ihr sagt immer Konkurrent. Das klingt so, ich weiß nicht. Mitspieler finde ich besser", zeigt sich "Joni" extrem höflich. Das Gefühl ist aber bei ihm gut. "Ich bin zumindest gut vorbereitet. Ob es so kommt, wird sich zeigen. Jeder ist in einer guten Verfassung. Letztendlich entscheidet der Trainer", sagt er.

Im ersten Test im Camp in Belek gegen Magdeburg (2:2) begann noch Kyu-Hyun Park, gegen Kaiserslautern und zur Generalprobe im eigenen Trainingszentrum gegen Pardubice (je 3:0) durfte Meier auf der linken Seite der Viererkette ran.

Der 24-Jährige weiß noch nicht, ob er gegen den SV Sandhausen von Beginn an auflaufen darf. Doch alle Zeichen deuten darauf hin.

Vielleicht ist ja zum Auftakt gegen Sandhausen am Samstag der Tag.

Diese Hürden hat Jonathan Meier locker genommen - die gegen den SVS dürfte schwieriger werden. © Lutz Hentschel

In der Türkei machte er so weiter. Die Auftritte in Belek waren top.

"Joni" agierte mit Tempo, Ballsicherheit und einem sicheren Positionsspiel. Gegner Sandhausen wird keinen Deut schlechter spielen als Bielefeld, vielleicht noch ein Stück kompakter auftreten. Doch Meier freut sich, dass gleich so ein Gegner zum Beginn der englischen Woche kommt.

"Das auf alle Fälle. Mit der Woche ist das direkt eine Ansage, dass wir richtig Gas geben müssen. Gegen Sandhausen haben wir zudem noch eine Rechnung zu begleichen", denkt Meier an das bittere 0:1 in der Hinrunde.

Er will mit seinen Mannen sofort ein Achtungszeichen setzen - und das in den anderen beiden Spielen der englischen Woche so durchziehen.

"Wir haben in kürzester Zeit die Möglichkeit, viele Punkte zu holen. Das wollen wir natürlich nutzen." Ein Tor von Jonathan Meier würde bei dem Unterfangen helfen.