Dynamos Überangebot in der Abwehr: Drei Verteidiger, aber nur eine Minute Spielzeit

Dresden - Sie sind jung, sie sind Innenverteidiger, aber kommen zusammen nur auf eine Minute Spielzeit. Kaum einer hat in Dynamos Mannschaft derzeit so einen schweren Stand wie die drei Abwehrspieler Dennis Duah (21), David Kubatta (20) und Paul Lehmann (20).

Bekommt Paul Lehmann (20, r.) gegen den CFC wieder eine Chance? © Picture Point/Gabor Krieg

Letztgenannter ist der einzige, der in dieser Saison wenigstens bereits für eine Minute in der Schlussphase der Partie gegen den VfB Stuttgart II. eingewechselt wurde.

Dass es der Leihrückkehrer in Dynamos prominent gesetzter Dreierkette um Claudio Kammerknecht (25), Aljaz Casar (24), Lars Bünning (26) und aktuell Nummer vier Lukas Boeder (27) nicht leicht haben wird, war vorher schon klar.

"Es ist immer wichtig, im Austausch zu sein. Dann gehört es auch zu einem Prozess dazu, das weiß er auch, dass so eine Phase hilfreich sein kann. Jeder will spielen, nicht nur ein Eigengewächs. Alle Spieler, die zu wenig Spielzeit hatten, wollen spielen. Dass mir das als Trainer nicht immer gelingt, das ist halt so", gab Thomas Stamm (41) bereits vor ein paar Wochen zu.

"Es wird ihn weiterbringen, wenn er die Trainingseinheiten auch als Entwicklungsschritt sieht. Ja, Spielzeit ist wichtig für junge Spieler", machte der Coach klar.

"Es ist aber viel wichtiger, wie trainieren junge Spieler, wie arbeiten sie unter der Woche, um auf das nächste Level zu kommen. Weil am Ende reden wir von 90 Minuten mehr oder weniger. Der Großteil der Entwicklung findet im Training statt, gerade bei jungen Spielern."