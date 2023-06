Kammerknecht will bei Dynamo "Führungsrolle einnehmen"

Dresden - Ein Pferdekuss hält Claudio Kammerknecht (23) nicht auf. Die anstrengenden Läufe hatte Dynamo Dresdens Rechtsverteidiger am Mittwoch beim Training trotzdem absolviert. Schließlich sind die Bewerbungen für einen Stammplatz in vollem Gange.

Zweikampfverhalten ist nur eine der Stärken von Claudio Kammerknecht (23, 2.v.r.). © Picture Point/Gabor Krieg

"Ich habe schon ein bisschen den Anspruch, eine Führungsrolle einzunehmen. So, wie ich der Mannschaft am besten helfen kann", erklärt der Defensiv-Allrounder in gewohnt selbstsicherer Art.



Bestmöglich helfen konnte er Dynamo und seinen Mitspielern in der vergangenen Spielzeit vor allem auf der rechten Abwehrseite.

Im April beim 1:0-Sieg in Osnabrück stellte Markus Anfang ihn erstmals aufgrund einiger Ausfälle da auf. Seitdem war er von der rechten Abwehrseite nicht mehr wegzudenken.

"Ich habe es letzte Saison schon gesagt: Wenn der Trainer das Gefühl hat, ich kann auf einer Position gut helfen, dann mache ich das", stellt sich Kammerknecht in den Dienst der Mannschaft:

"Egal ob als Rechtsverteidiger, Sechser oder als Innenverteidiger. Ich versuche einfach das Beste daraus zu machen."

Der 23-Jährige ist im Dresdner Defensiv-Verbund flexibel einsetzbar. Genau das macht ihn noch ein Stück wertvoller.