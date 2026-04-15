Kann Dynamo gegen Bochum wieder auf ihn setzen? Das sagt Niklas Hauptmann zu seiner Verletzung

Dresden - Das 2:0 beim 1. FC Nürnberg hat Niklas Hauptmann (29) auf dem heimischen Sofa verfolgt. Eine schmerzende Schulter hat ihn zu einer Pause gezwungen. Am Samstag im Heimspiel gegen den VfL Bochum möchte er wieder dabei sein. Das sagte er bei "Schwarz-Gelb - der Dynamo-Podcast" am Dienstagabend im Rudolf-Harbig-Stadion.

Niklas Hauptmann (29) verletzte sich im Spiel gegen Hertha BSC an der Schulter. © IMAGO / Steinsiek.ch

Es geht auch einmal ohne ihn, das haben die Jungs in Franken gezeigt. Aber mit ihm fühlt sich jeder Dynamo-Fan noch ein Stück wohler. "Haupe" ist der Unterschiedsspieler, mit fünf Toren und sieben Vorlagen bester Scorer des Teams.

Er hofft, dass es am Samstag klappt. Passiert ist es im Spiel gegen die Hertha (0:1) nach einem Foul von Toni Leistner (35). "Mit 'Leiste' ist alles klar. Wir haben schon nach dem Spiel geredet", so Hauptmann.

Er hatte schon vor Nürnberg alles probiert, aber es ging nicht. "Wichtig ist, dass man gewisse Bewegungen mit dem Arm machen kann. Das fängt im Alltag mit An- und Ausziehen an. Und letzte Woche war es einfach so, dass es keinen Sinn gemacht hätte", erklärte er: "Aber mir geht's besser und natürlich ist Samstag auch für mich das Ziel."

Am Dienstag stand er zum ersten Mal wieder auf dem Trainingsplatz, hat aber noch nicht alle Übungen mitgemacht.