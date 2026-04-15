Fehlt Dynamo Dresden bald über eine Million Euro?

Dresden - Dynamo Dresden gerät nach den Hertha-Ausschreitungen gewaltig unter Druck. Da ist zum einen Innenminister Armin Schuster (64, CDU), der gewaltig die Daumenschrauben anzieht. Da sind außerdem der DFB, die Stadt und auch Sponsoren. Für die SGD geht es in den kommenden Monaten um richtig viel Geld. Deshalb stellte der Verein am Dienstag die ersten Maßnahmen vor .

Will sich die Stadion-Atmosphäre nicht von Einzelpersonen kaputtmachen lassen: Dynamos Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39). © Lutz Hentschel

Die Stadt Dresden wird sich genau überlegen, ob der Verein wegen der jährlichen Betriebskostenzuschüsse überhaupt vorsprechen darf.

Sponsoren könnten darüber nachdenken, ihr Engagement zurückzufahren oder gar zu beenden - aus Imagegründen. Einige sollen wohl schon überlegen.

Dazu kommt noch, dass der DFB die Schwarz-Gelben hart bestrafen wird, mit großer Sicherheit im sechsstelligen Bereich. Magdeburg bekam nach den Ausschreitungen gegen Dresden im Januar neben 186.000 Euro Strafe noch eine Blocksperre aufgebrummt.

Die könnte Dresden auch drohen. Noch nicht gegen Bochum am Samstag, aber schon gegen Kaiserslautern am 2. Mai.

Im Worst-Case-Szenario würde locker eine siebenstellige Summe (DFB-Strafe, Blocksperre, keine Zuschüsse durch die Stadt, weniger Sponsoreneinnahmen) zusammenkommen, die Dynamo für die Zukunft fehlen würde.

Der Verein möchte das verhindern, vor allem was Stadt und Sponsoren angeht. Beim Verband ist der Einfluss auf die Strafe eher gering.