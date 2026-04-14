Dynamo-Dresden-Blog: Schuster lobt SGD-Maßnahmen nach Krawallen – "beachtliches Bündel"

1.916.021 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Dynamo-Dresden-Blog: Sachsens Innenminister Armin Schuster hat auf die von der SGD vorgestellten Maßnahmen nach den Hertha-Krawallen reagiert.

Dresden - Saisonendspurt in der 2. Bundesliga: Eine Woche nach dem Skandalspiel gegen Hertha konnte Dynamo Dresden beim 2:0-Sieg beim 1. FC Nürnberg wichtige Zähler im Abstiegskampf sammeln.

Mit dem Dreier kletterte die SGD auf den 11. Tabellenplatz. Am Samstag (13 Uhr) gastiert nun der VfL Bochum an der Elbe.

In unserem Blog bleibt Ihr bei allen News rund um Dynamo Dresden auf dem Laufenden.

14. April, 16.46 Uhr: Armin Schuster lobt vorgestellte Maßnahmen

Unmittelbar nach den von Dynamo Dresden vorgestellten Maßnahmen im Zuge der Ausschreitung im Heimspiel gegen Hertha hat Sachsens Innenminister Armin Schuster (64, CDU) reagiert – und die Sportgemeinschaft in ihrer Konsequenz gelobt.

"Die SG Dynamo Dresden hat im Nachgang zu den völlig inakzeptablen Vorkommnissen der vergangenen zwei Wochen ein erstes beachtliches Bündel von Maßnahmen vorgestellt und geht damit deutlich über die bisher gewohnte Rhetorik im Fußball hinaus", hieß es in einer Mitteilung des Staatsministers.

"Dass alle entscheidenden Gremien des Vereins – Aufsichtsrat, Präsident und beide Geschäftsführer – mit einer Stimme sprechen, ist ein neues und ermutigendes Zeichen, das jede Unterstützung verdient und auf dessen Grundlage jetzt beim Thema Sicherheit Wirkung erzielt werden muss", fügte der CDU-Politiker an.

Es seien jetzt "alle Register zu ziehen", denn nach den Ausschreitungen stehen der Klub und seine Fanszene in den kommenden Heimpartien vor einer "entscheidenden Nagelprobe".

"Die Vorfälle zeigen einmal mehr, dass Stadionverbote und personalisierte Tickets zwei Seiten derselben Medaille sind und es auch für DFB und DFL höchste Zeit ist, beim Aufbau der beschlossenen Stadionverbotskommission endlich voranzukommen", so Schuster weiter. "Akut erwarte ich von DFB/DFL eine schnelle Entscheidung zu bundesweiten Stadionverboten für die an der Drittortauseinandersetzung zwischen Dresdner und Nürnberger Beteiligten."

Deine täglichen Dynamo Dresden News

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Exklusive News rund um die SGD
  • Spielberichte, Transfers & Hintergrundinfos
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Sachsens Innenminister Armin Schuster (64, CDU) gibt den von Dynamo vorgestellten Maßnahmen seinen Daumen nach oben. (Archivfoto)
Sachsens Innenminister Armin Schuster (64, CDU) gibt den von Dynamo vorgestellten Maßnahmen seinen Daumen nach oben. (Archivfoto)  © Thomas Türpe

14. April, 16.17 Uhr: Lennart Grill schaut den Kollegen beim Training zu

Im Dresdner Schmuddelwetter bereitete sich die Sportgemeinschaft am Dienstagnachmittag auf das Heimspiel gegen Bochum vor.

20 Feldspieler waren dabei am Start, darunter auch Niklas Hauptmann (29), der zuletzt mit Schulterproblemen zu kämpfen hatte und gegen Nürnberg passen musste. Gleiches galt für Thomas Keller (26, Bein) und Vinko Sapina (30, Rücken), die am Dienstag individuell trainierten. Elias Bethke (23, Bauchmuskelzerrung) wirkte in der Vierergruppe der Torhüter wieder voll mit.

Und das unter den Augen seines Kollegen Lennart Grill (27): Der Keeper, der bereits seit Dezember vergangenen Jahres mit einer Knieverletzung ausfällt, schaute sich das Training seiner Mannschaftskameraden aus nächster Nähe an.

Lennart Grill (27, M.) war am Dienstag beim Training zugegen, konnte aber nach seiner Verletzung noch nicht mitwirken.
Lennart Grill (27, M.) war am Dienstag beim Training zugegen, konnte aber nach seiner Verletzung noch nicht mitwirken.  © TAG24/Tina Hofmann
Dynamo hat den vollen Fokus auf das Bochum-Spiel am Wochenende gerichtet.
Dynamo hat den vollen Fokus auf das Bochum-Spiel am Wochenende gerichtet.  © TAG24/Tina Hofmann

7. April, 17.55 Uhr: Personalsorgen bei Dynamo Dresden wachsen

Mehr als 200 Fans fanden sich am Dienstag in der Walter-Fritzsch-Akademie ein, um bei bestem Frühlingswetter das öffentliche Training von Dynamo Dresden zu verfolgen.

Nicht zu Gesicht bekamen sie dabei allerdings Niklas Hauptmann, der nach dem Hertha-Spiel noch über Schulterschmerzen klagte, und Jason Ceka, der einen Schlag auf den Fuß bekommen hatte. Auch Vinko Sapina, nach wie vor am Rücken verletzt, fehlte im Training, Elias Bethke trainierte zumindest individuell.

Doch auch während des Trainings wurden die Personalsorgen nicht kleiner: Erst prallten Jonas Sterner und Alexander Rossipal zusammen und mussten behandelt werden. Zwar konnten beide das Training fortsetzen, Sterner griff sich aber immer wieder an die Seite. Noch schlechter lief es bei Thomas Keller: Der Dynamo-Abwehrchef musste am rechten Bein behandelt werden und die Einheit schließlich abbrechen.

Jonas Sterner (h.) und Alexander Rossipal liegen nach ihrem Zusammenprall am Boden.
Jonas Sterner (h.) und Alexander Rossipal liegen nach ihrem Zusammenprall am Boden.  © Lutz Hentschel
Auch Thomas Keller musste behandelt werden, für ihn ging es nicht weiter.
Auch Thomas Keller musste behandelt werden, für ihn ging es nicht weiter.  © Lutz Hentschel

2. April, 14.11 Uhr: Dynamo-Coach Stamm muss auf vier SGD-Akteure verzichten

Spieltag unter besonderen Umständen. Flutlicht und Hertha BSC rücken bei Dynamo Dresden am Samstagabend zunächst erst einmal in den Hintergrund. Das Gedenken an Hansi Kreische (†78) nimmt vorab seinen Platz ein.

"Wenn so eine Persönlichkeit, wie er es hier war, geht, dann beschäftigt das einen. Es gehört leider dazu, aber es erdet einen, dass es deutlich wichtigere Dinge im Leben gibt", erklärt Thomas Stamm (43).

Nichts hätte aber wohl Dynamos Legende mehr gewollt, als drei Punkte gegen den Hauptstadt-Klub und gegen den Abstieg. Bis auf den gelbgesperrten Stefan Kutschke (37), Vinko Sapina (30, Rücken) sowie die zwei Torhüter Lennart Grill (27) und Elias Bethke (23) sind für den Flutlichtkracher auch alle Mann an Bord.

Kann am Samstagabend nicht aus dem Vollen schöpfen: Dynamo-Cheftrainer Thomas Stamm (43).
Kann am Samstagabend nicht aus dem Vollen schöpfen: Dynamo-Cheftrainer Thomas Stamm (43).  © TAG24/Jens Maßlich

1. April, 17.32 Uhr: Dynamo Dresden richtet Gedenkstätte für Hansi Kreische ein

Nach dem Tod von Ehrenspielführer und Klublegende Hansi Kreische (†78) hat der Klub noch am Mittwoch eine Gedenkstätte an der Lennéstraße am Rudolf-Harbig-Stadion eingerichtet.

Das Präsidium legte einen Blumenkranz nieder, wie die Schwarz-Gelben mitteilten. Alle Fans, die ebenfalls Blumen, Kerzen oder Trauerbotschaften ablegen möchten, könnten dies dort tun.

Fans können Dynamo-Ikone Hansi Kreische vor dem RHS gedenken.
Fans können Dynamo-Ikone Hansi Kreische vor dem RHS gedenken.  © Montage: Norbert Neumann (2)

31. März, 16.06 Uhr: Dynamos Keller und Bethke trainieren wieder mit

Die Dynamos stehen an diesem Mittwoch bei nasskaltem Wetter auf dem Platz und bereiten sich auf das kommende Flutlicht-Heimspiel (Samstag, 20.30 Uhr) gegen die Berliner Hertha vor.

Die vor Ort anwesenden Fans sehen dabei die zuletzt ausgefallenen Thomas Keller (26) und Elias Bethke (23) zurück auf dem Grün, die individuell trainieren.

Abgesehen von Kofi Amoako (20), der wegen der "U21"-Länderspielreise fehlt, und Vinko Sapina (30) ist das Team von SGD-Chefcoach Thomas Stamm (43) damit komplett.

SGD-Keeper Elias Bethke (23) ist mit von der Partie.
SGD-Keeper Elias Bethke (23) ist mit von der Partie.  © TAG24/Florian Mentele
Trainiert wie auch Bethke individuell: Thomas Keller (26).
Trainiert wie auch Bethke individuell: Thomas Keller (26).  © TAG24/Florian Mentele

30. März, 11.10 Uhr: Öffentliches Dynamo-Training am Dienstag

Mit dem Ende der Länderspielpause beginnt für die Dynamos wieder der Zweitliga-Alltag.

SGD-Fans können am morgigen Dienstagnachmittag ab 15 Uhr beim öffentlichen Training auf dem Gelände der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie hautnah mitverfolgen, wie ihre Profis sich auf das bevorstehende Flutlicht-Heimspiel (Samstag, 20.30 Uhr) gegen die Berliner Hertha vorbereiten.

SGD-Coach Thomas Stamm (43) &amp; Co. laden am Dienstag zum öffentlichen Training.
SGD-Coach Thomas Stamm (43) & Co. laden am Dienstag zum öffentlichen Training.  © Lutz Hentschel

27. März, 14.09 Uhr: Die Termine für Dynamo Dresden bis Saisonende sind da

Kalender raus und Stifte gezückt: Die Spieltermine von Dynamo Dresden bis Saisonende sind da. Demnach muss das Team von Trainer Thomas Stamm am Freitagabend, dem 24. April um 18.30 Uhr bei Fortuna Düsseldorf ran.

Danach folgen zwei Samstagsspiele daheim gegen Kaiserslautern und auswärts in Braunschweig, ehe am 17. Mai der letzte Spieltag mit einem Heimauftritt gegen Holstein Kiel ansteht.

Die Termine im Überblick:

24.4. Fortuna Düsseldorf - Dynamo Dresden (18.30 Uhr)

2.5. Dynamo Dresden - 1. FC Kaiserslautern (13 Uhr)

9.5. Eintracht Braunschweig - Dynamo Dresden (13 Uhr)

17.5. Dynamo Dresden - Holstein Kiel (15.30 Uhr)

Die DFL hat die Termine für Dynamo Dresden bis Saisonende veröffentlicht.
Die DFL hat die Termine für Dynamo Dresden bis Saisonende veröffentlicht.  © Lutz Hentschel

26. März, 16.17 Uhr: SGD entscheidet Testspiel gegen FK Mladá Boleslav für sich

Schluss für heute! Das war kein Leckerbissen, was Dynamo Dresden da vor rund 150 Fans in der Akademie gegen FK Mladá Boleslav abgeliefert hat. Für einen Sieg reichte es gegen den tschechischen Erstligisten trotzdem.

Beim 2:1 machten Christoph Daferner (54./FE) und Stefan Kutschke (115.) die Tore für Schwarz-Gelb. Filip Lehky (97.) glich zwischenzeitlich aus.

Den kompletten Spielbericht findet Ihr hier: "Wenig Glanz gegen Erstligisten: Schwaches Testspiel von Dynamo reicht trotzdem zum Sieg".

Schluss in der Walter-Fritzsch-Akademie!
Schluss in der Walter-Fritzsch-Akademie!  © TAG24/Jens Maßlich

26. März, 16.14 Uhr: Dynamo Dresden liegt wieder in Führung

115. Minute: Fehlende Effizienz kann man Dynamo nicht verwerfen! Eine der wenigen Chancen im zweiten Durchgang nutzte Stefan Kutschke per Kopf zur erneuten 2:1-Führung. Niklas Hauptmann hatte geflankt.

Nur eine Minute später ließ dann aber doch Ben Bobzien die Entscheidung liegen.

Titelfoto: TAG24/Tina Hofmann

Mehr zum Thema Dynamo Dresden: