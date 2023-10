Karte bremst Dynamos Bünning beim Startelf-Debüt früh ein

"'Joni' hat alles gespielt, Park fehlt uns schon länger, deswegen durfte Lars sich beweisen", so Anfang. "Leider bekommt er schon früh die Gelbe Karte und war natürlich dadurch gehandicapt, konnte nicht mehr richtig in die Zweikämpfe gehen."

Am Samstag beim torlosen Remis gegen 1860 München durfte der Defensiv-Allrounder erstmals von Beginn an ran - als Ersatz für Jonathan Meier (23).

Lars Bünning (25, l.) hatte gegen Morris Schröter (28, 2.v.l.) viel Arbeit. © IMAGO/Sven Leifer

"Die Karte ärgert mich extrem, weil die mich aus dem Spiel geholt hat. Ohne Vorwurf, aber da saß die Karte in der gegnerischen Hälfte am Strafraum schon locker. Da hatten wir andere Fouls, wo es keine gab. Wir regen uns aber nicht über den Schiedsrichter auf", erklärte der "Sünder".

Einzeln betrachtet kann man die Karte geben, andererseits gab's für Gegenspieler Morris Schröter (28), der ihn bereits in der 5. Minute hart am Schienbein getroffen hatte, keine.

Früh verwarnt hatte Bünning gegen den flinken Ex-Dynamo so seine Probleme, weil er eben doch das ein oder andere Mal zurückziehen musste: "Grundsätzlich hatte ich es gut im Griff gegen ihn", erwiderte der Neuzugang vom 1. FC Kaiserslautern. "Mit der Karte im Rücken ist es halt blöd."

Meier kam dann doch noch in der 62. Minute für den 25-Jährigen. Ob sich Bünning an der Grünwalder Straße auch für einen Einsatz von Beginn an in Ulm empfohlen hat, "müssen andere entscheiden". Er will zumindest "immer in die Startelf!"