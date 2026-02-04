Ablöserekord in der 3. Liga: So profitiert Dynamo von Naderi

Ryan Naderi wechselt für eine Rekordsumme von Hansa Rostock zu den Glasgow Rangers. Auch Dynamo Dresden bekommt etwas vom Sechs-Millionen-Euro-Kuchen ab.

Von Thomas Nahrendorf

Rostock/Dresden - Drittligist Hansa Rostock hat seinen Topscorer Ryan Naderi (22) nach Schottland abgegeben - und dafür offenbar einen echten Geldregen kassiert. Von sechs Millionen Euro ist dabei die Rede. Eine Summe, die auch die Dynamo-Verantwortlichen schmunzeln lässt. Denn die SGD profitiert, bekommt von dieser Summe rund zwei Prozent Ausbildungsentschädigung.

Was für ein Stolz im Blick. Von Dresden aus in die große Fußballwelt. Ryan Naderi wurde am Dienstag bei den Rangers vorgestellt. © IMAGO/Shutterstock Der 22 Jahre alte Mittelstürmer, geboren in Dresden, wechselt zum schottischen Top-Klub Glasgow Rangers. Es handle sich um einen "Ablöserekord in der 3. Liga", teilte Hansa mit. Der alte Transferrekord in der 3. Liga liegt bei 4 Millionen Euro, die Red Bull Salzburg 2024 für Hendry Blank (21) von Borussia Dortmund II. gezahlt hatte. "Wir haben es noch nicht genau auf den Cent ausgerechnet. Aber ja, es dürften 100.000 Euro in etwa sein", sagt Dynamos-Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39). Vielleicht auch ein bisschen mehr. Dynamo Dresden Überraschender Wechsel zur Konkurrenz: Darum platzte die Hoti-Rückkehr zu Dynamo Die genaue Verkaufssumme wird Dynamo erfragen müssen. Das hilft auch haushalten.

Ryan Naderi wurde im Nachwuchsleistungszentrum von Dynamo Dresden ausgebildet

Ryan Naderi jubelte im A-Junioren-Bundesligaspiel der Dynamos im Oktober 2020 in Osnabrück. © IMAGO/Nico Pätzel Naderi kam über die Stationen Dresden Striesen und Soccer for Kids 2015 zu Dynamo. Sechs Jahre lang wurde er im NLZ ausgebildet, durchlief alle Nachwuchsstationen und ging 2021 zur Zweiten von Borussia Mönchengladbach. 2024 heuerte er in Rostock an, schoss in 43 Punktspielen 13 Treffer. Für Hansa ist das ein Geldsegen, auch wenn es sportlich ein herber Verlust ist. Das Angebot habe "eine Dimension erreicht, die ein Drittligist nicht ablehnen kann. Bei aller wirtschaftlichen Bedeutung stand bei unseren Überlegungen aber immer auch der Spieler im Mittelpunkt", erklärte Hansa-Vorstandsvorsitzender Ronald Maul (52). "Ryan Naderi ist jung, talentiert und hat eine große Karriere vor sich. Er möchte die Chance nutzen, international zu spielen und sich bei einem Verein wie Rangers Football Club auf großer Bühne zu beweisen."