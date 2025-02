Keine Panik bei Dynamo: "Tun alle gut daran, weiter an uns zu glauben"

Dresden - Dynamo-Verteidiger Lars Bünning (26) saß im Camp in Lara gemütlich in seinem Sessel und sprach über seine persönliche Situation. Er war nach seiner fünften Gelben Karte raus aus der Startelf, raus der Innenverteidigung.

Es gab in der Trainingswoche allerdings Anzeichen, dass gegen die Löwen seine Stunde schlagen könnte. Er lief neben Andi Hoti (21) in der Innenverteidigung auf. Ist das eine Möglichkeit?

Seither kam er nur noch von der Bank. Sein Platz war durch David Kubatta (21) besetzt, der ihn ab dem Sieg in Sandhausen verdrängte. Doch die Leistungen zuletzt würden Anlass bieten, wieder zu tauschen. Ist es am Sonntagabend beim Heimspiel gegen 1860 München die Zeit für die Herausforderer?

Lars Bünning (l.) jubelte mit David Kubatta (21) über sein Tor gegen Saarbrücken. Nun könnte Bünning für ihn wieder in die Startelf rücken. © Lutz Hentschel

Und wenn es so kommt, will er mithelfen, ein anderes Gesicht zu zeigen als zuletzt in Großaspach gegen die Zweite aus Stuttgart.

"Ja, dass du über Basics redest, ist scheiße. Hundertprozentig. Da musst du jetzt eine Reaktion zeigen. Wir sind aber ganz, ganz weit weg, als Mannschaft grundsätzliche diese Basics vermissen zu lassen. Wir haben schon gezeigt, dass wir sie drin haben."

Die auf den Platz zu bringen, würde nämlich auch eins verhindern: Dass die Gedanken ans Vorjahr noch stärker zurückkommen.

"Nein, nein. Über Déjà-vus oder so etwas will ich nichts hören. Wir haben uns etwas erarbeitet, sind in der Situation. Wir tun alle gut daran, weiter an uns zu glauben, weiter dran zu arbeiten", powert Bünning: "Was anderes lassen wir auch nicht in die Köpfe rein."

Jetzt müssen den richtigen Worten nur die Taten folgen.