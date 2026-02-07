Dynamo auf Schalke live: Ein Schwarz-Gelber fehlt gesperrt, einem droht dasselbe Schicksal

Schalke 04 gegen Dynamo Dresden im Liveticker: Robert Wagner sah gegen Arminia Bielefeld Gelb-Rot und fehlt heute gesperrt. Auch Stefan Kutschke ist gefährdet.

Von Thomas Nahrendorf, Aliena Rein

Gelsenkirchen - Verkehrte Welt vor dem Auswärtsspiel (13 Uhr) von Dynamo Dresden bei Schalke 04! Mit der SGD gastiert eigentlich der Tabellen-16. beim Spitzenreiter, doch in der Rückrunde sind die Vorzeichen umgedreht.

Die Schwarz-Gelben reisen nämlich mit dem Selbstbewusstsein von drei ungeschlagenen Spielen in Serie und sieben Punkten seit Jahresbeginn nach Gelsenkirchen, wo sie auf ein kriselndes Schalke treffen, das in diesem Jahr noch kein Spiel gewonnen hat. Beste Voraussetzungen, um die Serie fortzusetzen, doch die Mannschaft von Thomas Stamm (42) ist gewarnt: Noch nie konnte Dynamo in der Arena auf Schalke ein Spiel für sich entscheiden. In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

9 Uhr: Schalke 04 fehlt gegen Dynamo Dresden komplette Mannschaft

Vom gesperrten Wagner einmal abgesehen hat Dynamo-Coach Thomas Stamm (fast) die freie Wahl, nur der langzeitverletzte Lennart Grill steht nicht zur Verfügung. Ganz anders sieht es bei seinem Gegenüber Miron Muslic aus, Schalke 04 verzeichnet nämlich satte elf (!) Ausfälle. Es fehlen Tomas Kalas (Knieverletzung), Emil Højlund (Ferse), Janik Bachmann (Ferse), Bryan Lasme (Innenbandverletzung), Peter Remmert (Sprunggelenk), Christopher Antwi-Adjei (Achillessehne), Vitalie Becker (Knie), Henning Matriciani (Kreuzbandriss), Adrian Gantenbein (Wade), Dylan Leonard (Sprunggelenk) und Tidiane Touré. Das kompensiert der Tabellenführer unter anderem mit fünf Winter-Neuzugängen, zudem steht Moussa Sylla nach seinem geplatzten Wechsel in die USA wieder zur Verfügung.

Miron Muslic hat im Gegensatz zu Thomas Stamm einige Ausfälle zu beklagen. © Anke Waelischmiller/dpa

8.40 Uhr: Robert Wagner fehlt gesperrt, Stefan Kutschke droht dasselbe Schicksal

Es war eine enorm harte Entscheidung, doch gegen Arminia Bielefeld flog Robert Wagner mit Gelb-Rot vom Platz und muss heute entsprechend zu Hause bleiben. Doch das hätte er auch ohne die zweite Verwarnung gemusst, war doch die erste Gelbe Karte gegen die Arminien schon seine fünfte in dieser Saison. Ähnliches droht nun Kapitän Stefan Kutschke: Der Stürmer steht aktuell bei vier Verwarnungen, ein weiterer Gelber Karton bedeutet, dass er das Heimspiel in der kommenden Woche gegen die SV Elversberg aussitzen muss.

Robert Wagner (l.) muss nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Arminia Bielefeld heute zusehen. Stefan Kutschke (r.) droht in Elversberg dasselbe Schicksal. © Bildmontage: Robert Michael/dpa, Lutz Hentschel

8.20 Uhr: Dynamo Dresden verlor die letzten drei Spiele gegen Schalke 04

Nicht ganz so düster sieht die Statistik aus, nimmt man auch die Heimspiele der SGD hinzu: Von insgesamt zwölf Spielen gegen die Gelsenkirchener konnte Dynamo fünf für sich entscheiden, bei zwei Unentschieden gingen fünf weitere an Schalke 04. Dazu zählen allerdings auch die letzten drei Partien, denn noch nie konnten die Schwarz-Gelben ein Zweitliga-Spiel gegen die Knappen gewinnen. Das Hinspiel in dieser Saison ging knapp mit 1:0 an die Gäste, nachdem Kapitän Kenan Karaman kurz vor Schluss einen Foulelfmeter verwandelt hatte. Es war eins von nur drei Spielen in dieser Saison, in denen die SGD ohne Torerfolg blieb.

Tim Schreiber (l.) hat sich für die falsche Ecke entschieden, Kenan Karaman (r.) trifft zum 1:0. © Picture Point / Gabor Krieg

8 Uhr: Torlos seit 34 Jahren! Diese Serie von Dynamo Dresden muss ein Ende finden

Fünfmal war Dynamo Dresden in der Veltins Arena zu Gast, nur zwei Punkte sprangen dabei insgesamt heraus. Das liegt auch daran, dass sich die SGD mit dem Toreschießen in Gelsenkirchen gewaltig schwertut. Nur einen einzigen Torerfolg können die Dresdner nämlich auf Schalke aufweisen - und das noch zu Bundesliga-Zeiten beim 1:1 am 2. November 1991, also vor mehr als 34 Jahren! Uwe Rösler (57) brachte die Schwarz-Gelben damals schon nach fünf Minuten in Führung, bevor Bent Christensen (59) eine Stunde später ausglich. Seither gelang der SGD in vier weiteren Spielen kein Treffer, seit 1993 auch kein Punkt mehr. Diese Serie gilt es zu durchbrechen, doch die Schalker Abwehr wird schwer zu knacken sein. Mit nur 14 Gegentoren stellen die Knappen die mit Abstand beste Defensive der Liga.

Als Dynamo Dresden 1991 das letzte Mal bei Schalke 04 traf, trug Ralf Hauptmann (57, M.) noch das Dress der SGD. Gelingt es dem Team um Sohn Niklas heute, die Serie zu brechen? © IMAGO / WEREK

7.45 Uhr: Dynamo Dresden gegen Schalke 04 im TAG24-Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das Auswärtsspiel von Dynamo Dresden bei Schalke 04! Wir halten Euch über alle wichtigen Infos rund um die Partie auf dem Laufenden.