Knipping zeigt Anfang, wie schwer es am Freitag für Dynamo wird

Dresden - Dynamo-Trainer Markus Anfang (49) konnte am Freitagabend live erleben, was auf ihn und seine Mannen am zweiten Spieltag zukommt. Der kommende Gegner SV Sandhausen warf in der ersten Runde des DFB-Pokals Zweitligist Hannover 96 raus. 3:3 stand es nach 120 Minuten, im Elfmeterschießen waren die Kurpfälzer mit 4:2 obenauf.