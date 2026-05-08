Bitter: Das Aus von Toni Leistner bei Hertha BSC ist nach drei Jahren besiegelt
Berlin - Das Heimspiel gegen Greuther Fürth am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) wird sein letztes für Hertha BSC! Eigentlich wollte Toni Leistner (35) seine Karriere bei der Alten Dame beenden, doch der auslaufende Vertrag wird nicht verlängert. Das gab der Klub am Freitag offiziell bekannt.
"Toni war zwei Jahre Kapitän, Anführer und Vorbild, auf und neben dem Platz. Wir sind Toni für seinen Einsatz und seine Leidenschaft in den vergangenen Jahren für Hertha BSC sehr dankbar und haben gemeinsam vereinbart, dass wir uns auch zeitnah darüber austauschen, wie wir Toni nach Beendigung seiner aktiven Karriere bei Hertha BSC einbinden können“, erklärt Sportdirektor Benjamin Weber (46).
Zuerst hatte am Mittwoch der Kicker darüber berichtet.
Seit drei Jahren hält der Routinier nun schon den Schädel für die Alte Dame hin. Zuletzt zwar in der Rückrunde etwas weniger als noch in der Hinrunde, und doch können sich die Berliner auf den Verteidiger verlassen. Kaum einer ist in der Luft und am Boden so zweikampfstark wie Leistner.
"Ich fühle mich gut, kann noch gut mithalten. Deswegen werden wir sehen, was kommt und was auch mein Körper sagt", sagte der Vizekapitän im TAG24-Interview am Rande des Trainingslagers.
Vergangene Saison hatte Hertha den auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert - mit Option auf ein weiteres. Diese aber gilt nur bei Aufstieg und den hat die Alte Dame wieder einmal verpasst.
Branimir Hrgota vor Wechsel zu Hertha BSC?
Zunächst sah es noch aus, als würden die Berliner erneut verlängern, doch dann folgte die Kehrtwende: Der Weg geht ohne den Führungsspieler weiter.
Damit nimmt der XXL-Umbruch Formen an. Mit Diego Demme (34) hat der erste Hertha-Star seinen Abschied bereits verkündet. John Anthony Brooks (32), der in zwei Jahren Verletzungspech nur auf einen einzigen Kurzeinsatz kommt, wird vermutlich ebenfalls kein neues Arbeitspapier erhalten. Der in die U23 abgeschobene Tim Hoffmann (23) wird den Hauptstadtklub definitiv verlassen.
Hinzukommen auslaufende Verträge von Jeremy Dudziak (30), Michal Karbownik (25), Maurice Krattenmacher (20) und Dawid Kownacki (29, beide ausgeliehen). Eine Entscheidung, wie es mit ihnen weitergeht, ist offen. Bei Leistner ist sie wohl schon gefallen.
Positiv: Mit Branimir Hrgota (33) steht Hertha offenbar vor einem echten Coup. Der Top-Torjäger von Fürth hat seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert und stattdessen ein anderes Ziel vor Augen: die Alte Dame. Der 33-Jährige soll laut "RevierSport" vor einem Wechsel an die Spree stehen und könnte damit wieder mit seinem Ex-Trainer Stefan Leitl (48) zusammenarbeiten.
Erstmeldung vom 7. Mai um 10.14 Uhr, aktualisiert am 8. Mai um 14 Uhr
Titelfoto: David Inderlied/dpa