Kommt Fan-Liebling Hefele als Sportchef zurück nach Dresden - und was passiert im Dynamo-Tor?
Dresden - Es liegen spannende Tage und Wochen vor Dynamo. Der neue Sportgeschäftsführer wird wohl noch vor Weihnachten vorgestellt, danach soll es mit den ersten Neuzugängen klappen. Bis alles bekannt ist, wird die Gerüchteküche brodeln. Gerade beim neuen Sportchef. Neben dem schon bekannten Trio ist ein neuer Name aufgetaucht. Einer mit Dynamo-Vergangenheit: Michael Hefele (35)!
Der 35-Jährige ist am vergangenen Donnerstag als Co-Trainer in der Saudi First Division League bei Al-Diraiyah FC beurlaubt worden. Er ist also frei für einen neuen Job und der könnte in der Stadt Dresden liegen. Nach TAG24-Informationen bestünde Interesse, wohl von beiden Seiten.
Allerdings: neben den anderen Kandidaten - u.a. Sören Gonther (38), Sven Mislintat (53) und Sebastian Freis (40) - wäre er ein echter Novize in dem Job - trotz abgeschlossenen Studiums. Im November 2023 schloss Hefele in England einen Kurs zum Sportdirektor ab.
Zwei Jahre absolvierte er am University Campus of Football Business & VSI Executive Education in London und Manchester ein Masterstudium zum Sportdirektor. Zudem erhielt er in einem weiteren Lehrgang die Trainer-A-Lizenz.
In seiner Zeit bei Dynamo von 2014 bis 2016 wurde er zum absoluten Publikumsliebling, stieg 2015 mit Dresden auf. Insgesamt absolvierte "Hefe" 69 Punktspiele und schoss zehn Tore. 2016 wechselte er zusammen mit Chris Löwe (36) nach Huddersfield.
Nach Grill-Verletzung: Wer wird Dynamos neue Nummer eins im Tor?
Die Suche nach dem Sportgeschäftsführer ist aber nur ein Punkt auf der Dynamo-Agenda der nächsten Zeit. Dass Verstärkungen für den Winter gesucht werden, ist bekannt. Auch, dass Gespräche bereits laufen. Und zwar seit dem verlorenen Heimspiel gegen Nürnberg am 7. November.
"Seither sind wir am Arbeiten, jeden Tag, jede freie Zeit. Da wurde viel in die Wege geleitet, viele, viele Gespräche geführt. Wir sind da voll drin, auch wenn wir noch nichts verkünden. Ich glaube, da bewegt sich etwas, wir sind auf einem guten Weg", sagte Trainer Thomas Stamm neulich.
Nach TAG24-Informationen sucht Dynamo in jedem Mannschaftsteil - im Tor, in der Innenverteidigung, im offensiven Mittelfeld und im Sturmzentrum. Das Interessante daran: Die SGD soll nach der schweren Verletzung von Lennart Grill (26) keine Nummer zwei oder drei suchen, sondern eine neue Nummer eins!
Titelfoto: Fotomontage:PICTURE POINT / Gabor Krieg,imago images / Steffen Kuttner