Kommt Fan-Liebling Hefele als Sportchef zurück nach Dresden - und was passiert im Dynamo-Tor?

Dresden - Es liegen spannende Tage und Wochen vor Dynamo . Der neue Sportgeschäftsführer wird wohl noch vor Weihnachten vorgestellt, danach soll es mit den ersten Neuzugängen klappen. Bis alles bekannt ist, wird die Gerüchteküche brodeln. Gerade beim neuen Sportchef. Neben dem schon bekannten Trio ist ein neuer Name aufgetaucht. Einer mit Dynamo-Vergangenheit: Michael Hefele (35)!

Wird er Brendels Nachfolger als Sportgeschäftsführer? Michael Hefele (35) wird mit Dynamo in Verbindung gebracht. © Imago Images / Steffen Kuttner

Der 35-Jährige ist am vergangenen Donnerstag als Co-Trainer in der Saudi First Division League bei Al-Diraiyah FC beurlaubt worden. Er ist also frei für einen neuen Job und der könnte in der Stadt Dresden liegen. Nach TAG24-Informationen bestünde Interesse, wohl von beiden Seiten.

Allerdings: neben den anderen Kandidaten - u.a. Sören Gonther (38), Sven Mislintat (53) und Sebastian Freis (40) - wäre er ein echter Novize in dem Job - trotz abgeschlossenen Studiums. Im November 2023 schloss Hefele in England einen Kurs zum Sportdirektor ab.

Zwei Jahre absolvierte er am University Campus of Football Business & VSI Executive Education in London und Manchester ein Masterstudium zum Sportdirektor. Zudem erhielt er in einem weiteren Lehrgang die Trainer-A-Lizenz.

In seiner Zeit bei Dynamo von 2014 bis 2016 wurde er zum absoluten Publikumsliebling, stieg 2015 mit Dresden auf. Insgesamt absolvierte "Hefe" 69 Punktspiele und schoss zehn Tore. 2016 wechselte er zusammen mit Chris Löwe (36) nach Huddersfield.