Premierentor für Dynamo: Jetzt zündet auch Winter-Neuzugang Bobzien!

Dynamo Dresdens Winter-Neuzugang Ben Bobzien zeigte beim 3:3 gegen den Karlsruher SC, was in ihm steckt.

Von Jens Maßlich

Karlsruhe - Man stelle sich vor, Dynamo Dresden hätte nicht den Versäumnissen der Sommertransferperiode und der Hinrunde hinterherrennen müssen. Zeigt sich doch in 2026, was mit dem passenden Personal alles möglich ist.

Endlich getroffen: Ben Bobzien (22) spitzelte das Leder ganz leicht ins Netz. Danach war der Jubel groß. © IMAGO/DeFodi Images Acht Partien sind inzwischen gespielt, nur eine wurde verloren. 13 Punkte hat Schwarz-Gelb gesammelt, so viel wie in der gesamten Hinrunde. Und alle Winter-Neuzugänge haben erheblichen Anteil daran. Am Sonntag beim 3:3 in Karlsruhe trugen sich auch endlich Jason Ceka (26) und Ben Bobzien (22) in die Scorerliste ein. Letztgenannter legte nach einem guten Auftritt vor einer Woche gegen Darmstadt in Baden-Württemberg sogar noch einmal eine große Schippe drauf. "Das würde ich so nicht sagen. Zu Hause gegen Darmstadt haben wir von Anfang bis Ende eine gute Partie gemacht. Heute war es die letzten 30 Minuten keine gute Partie von uns", gestand der Außenbahnspieler. Dynamo Dresden Erst hui, dann pfui: Schwache zweite Halbzeiten kosten Dynamo viele Punkte "Daraus müssen wir lernen. Trotzdem können wir ein wenig stolz sein und dürfen nicht die Köpfe runtermachen. Am Ende ist es noch ein Punkt in Karlsruhe!"

Dynamo Dresden: Bei Ben Bobzien überwiegt der Frust

Schnell, wendig und ballsicher: Ben Bobzien liefert erneut ab. © IMAGO/DeFodi Images Und der Leihspieler von Mainz 05 hat endlich sein erstes Tor für die SGD erzielt - wenn auch nur knapp. Nach einer perfekten Hereingabe von Ceka irritierte Bobzien Karlsruhes Keeper Robin Himmelmann (37) nicht nur perfekt, er war auch noch mit einer Zehenspitze am Ball. "Ich war minimal dran, aber es war ein unfassbarer Ball von Jason. Ich muss nur ein bisschen irritieren. Aber ob ich das Tor mache oder er, ist am Ende egal", erklärte der 22-Jährige. Trotzdem hatte er vehement nach dem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 signalisiert, dass es seiner war. "Das habe ich zum Spaß gemacht, war ganz lustig." Schuhgröße 42 - wie er nach dem Spiel ohne Grund leicht beschämt zugab - reichte dafür. Und fast noch für viel mehr. Dynamo Dresden Zwei Elfmeter kosten Dynamo den Sieg: Das sagt Stamm zu den Pfiffen Denn beinahe hätte er sich mit seinem von Himmelmann parierten Schuss und einer Vorarbeit auf Jonas Sterner (23) noch weitere Male in die Scorerliste eingetragen. Grundlage dafür waren sein starker Antritt, Ballgefühl und Wendigkeit - genau das, was man sich bei Dynamo von Bobzien erhofft. Der Linksaußen ist einer der vielen positiven Aspekte des verschenkten Dreiers beim KSC. Nur freuen konnte er sich nicht: "Wenn man ehrlich ist, und 3:1 zur Halbzeit führt, überwiegt der Frust, dass wir das nicht gezogen haben. So ehrlich muss man sein."

Deine täglichen Dynamo Dresden News Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Exklusive News rund um die SGD

Exklusive News rund um die SGD Spielberichte, Transfers & Hintergrundinfos

Spielberichte, Transfers & Hintergrundinfos Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren