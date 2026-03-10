Premierentor für Dynamo: Jetzt zündet auch Winter-Neuzugang Bobzien!
Karlsruhe - Man stelle sich vor, Dynamo Dresden hätte nicht den Versäumnissen der Sommertransferperiode und der Hinrunde hinterherrennen müssen. Zeigt sich doch in 2026, was mit dem passenden Personal alles möglich ist.
Acht Partien sind inzwischen gespielt, nur eine wurde verloren. 13 Punkte hat Schwarz-Gelb gesammelt, so viel wie in der gesamten Hinrunde. Und alle Winter-Neuzugänge haben erheblichen Anteil daran.
Am Sonntag beim 3:3 in Karlsruhe trugen sich auch endlich Jason Ceka (26) und Ben Bobzien (22) in die Scorerliste ein. Letztgenannter legte nach einem guten Auftritt vor einer Woche gegen Darmstadt in Baden-Württemberg sogar noch einmal eine große Schippe drauf.
"Das würde ich so nicht sagen. Zu Hause gegen Darmstadt haben wir von Anfang bis Ende eine gute Partie gemacht. Heute war es die letzten 30 Minuten keine gute Partie von uns", gestand der Außenbahnspieler.
"Daraus müssen wir lernen. Trotzdem können wir ein wenig stolz sein und dürfen nicht die Köpfe runtermachen. Am Ende ist es noch ein Punkt in Karlsruhe!"
Dynamo Dresden: Bei Ben Bobzien überwiegt der Frust
Und der Leihspieler von Mainz 05 hat endlich sein erstes Tor für die SGD erzielt - wenn auch nur knapp. Nach einer perfekten Hereingabe von Ceka irritierte Bobzien Karlsruhes Keeper Robin Himmelmann (37) nicht nur perfekt, er war auch noch mit einer Zehenspitze am Ball.
"Ich war minimal dran, aber es war ein unfassbarer Ball von Jason. Ich muss nur ein bisschen irritieren. Aber ob ich das Tor mache oder er, ist am Ende egal", erklärte der 22-Jährige.
Trotzdem hatte er vehement nach dem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 signalisiert, dass es seiner war. "Das habe ich zum Spaß gemacht, war ganz lustig." Schuhgröße 42 - wie er nach dem Spiel ohne Grund leicht beschämt zugab - reichte dafür. Und fast noch für viel mehr.
Denn beinahe hätte er sich mit seinem von Himmelmann parierten Schuss und einer Vorarbeit auf Jonas Sterner (23) noch weitere Male in die Scorerliste eingetragen. Grundlage dafür waren sein starker Antritt, Ballgefühl und Wendigkeit - genau das, was man sich bei Dynamo von Bobzien erhofft.
Der Linksaußen ist einer der vielen positiven Aspekte des verschenkten Dreiers beim KSC. Nur freuen konnte er sich nicht: "Wenn man ehrlich ist, und 3:1 zur Halbzeit führt, überwiegt der Frust, dass wir das nicht gezogen haben. So ehrlich muss man sein."
Titelfoto: IMAGO/DeFodi Images