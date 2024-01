Krank! Batista Meier fehlt beim Dynamo-Trainingsauftakt

Dresden - Alle haben auf ihn gewartet, aber er kam nicht. Offiziell ist Oliver Batista Meier (22) krank. Er fehlte beim Dynamo-Trainingsauftakt am Nachmittag. Somit wackelt für ihn auch das Camp in Belek, denn es geht schon am morgigen Mittwoch früh für die Dresdner los. Alle anderen waren mit Ausnahme des verletzten Stefan Drljaca (24) dabei.