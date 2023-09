Krankheitswelle vorm Sachsenderby! Bei Dynamo geht die Grippe um

Dresden - So ganz sorgenfrei verlief die Vorbereitung von Dynamo Dresden vor dem Sachsenderby am Sonntag gegen den Erzrivalen aus dem Erzgebirge nicht. Trainer Markus Anfang (48) musste immer wieder auf Profis verzichten. "Aber alle, die können, sind fit", sagte er am frühen Nachmittag zur Spieltagspressekonferenz.