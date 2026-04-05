Krawalle bei Dynamo gegen Hertha: Das sagen die Klub-Bosse

Dresden - Nach den heftigen Krawallen beim Zweitliga-Topspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC am Samstagabend äußerten sich die Geschäftsführer beider Vereine bereits in der Halbzeit mit klaren Botschaften.

Schwere Ausschreitungen überschatteten die Partie zwischen Dynamo und Hertha am Samstagabend. © Lutz Hentschel

"Das ist nicht das, was wir hier sehen wollten. Wir wollten ein tolles Topspiel sehen, volles Haus, über 30.000 Menschen. Die Realität ist leider, dass wir 100 Menschen auf dem Platz gesehen haben, die sich Pyrotechnik gegenseitig hin- und hergeworfen haben", erklärte Dresdens Finanz- und Kommunikationsboss Stephan Zimmermann (38) am Sky-Mikrofon an der Seite seines Berliner Kollegen Dr. Peter Görlich (58).

"Es gibt auch gerade eine sehr große Diskussion, was Sicherheit im Stadion betrifft, wo wir beide als Vertreter der Vereine und als Vereine selbst sehr, sehr stark die Fan-Interessen stärken wollen, aber das war heute ein ganz großer Schuss in den Ofen, vollkommen daneben. Das ist nicht das, wofür wir stehen, wofür wir arbeiten, wofür wir kämpfen - und was wir sehen wollen", fügte der 38-Jährige an.

"Das ist natürlich Wasser auf die Mühlen der großen Kritiker", ergänzte Görlich im Hinblick auf die laufenden Debatten über die Stadionverbotsrichtlinien.

"Ich kann mich an der Stelle nur bei allen Beteiligten hier im Stadion entschuldigen", so der Hertha-Geschäftsführer.