Krisenmodus? Nein, Dynamo will zurück auf die Erfolgswelle!

Dresden - Das Unwort des Jahres 2023 wurde am Freitag präsentiert: Krisenmodus ! Wenn man im Lager von Dynamo Dresden einen darauf anspricht, dann will davon keiner etwas wissen. Ergebniskrise, das schon. Aber mehr auch nicht.

Markus Anfang (49) beim Torschuss. In 311 Punktspielen in seiner Laufbahn erzielte er als defensiver Mittelfeldmann elf Tore. Seine Mittelfeld-Strategen haben da noch Nachholbedarf. © Lutz Hentschel

Trainer Markus Anfang (49) will die am Sonntag daheim gegen Unterhaching beenden. Mehr wird und will er aber vermutlich nicht ändern.

Dreimal ordentlich bis gut gespielt, immer deutlich mehr Chancen als der Gegner herausgearbeitet, aber das Tor nicht getroffen und dreimal 0:1 verloren. Ist jetzt vielleicht der Zeitpunkt gekommen, Herangehensweise und das kickende Personal auf den Prüfstand zu stellen?

"Wenn du die Spiele so dominierst, wie wir es getan haben, dann wird es schwer, an der Herangehensweise etwas zu ändern", sagt Anfang. "Eins dürfen wir auch nicht vergessen: Da, wo wir jetzt stehen, sind wir, weil wir genau diese Herangehensweise gewählt haben. Jetzt in Aktionismus zu verfallen, macht keinen Sinn."

Er wird gegen Haching also im bewährten 4-3-3 auflaufen. Ob es jedoch das Stammpersonal sein wird, das ließ er offen. Da will er sich nicht in die Karten schauen lassen.