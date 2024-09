Lage vor Ost-Derby zwischen Dynamo und Hansa spitzt sich zu! Drohbrief aufgetaucht, "Hochrisikospiel"

Dresden - Am morgigen Samstag kommt es im Rudolf-Harbig-Stadion zum brisanten Ost-Derby zwischen Dynamo Dresden und Hansa Rostock ! Für beide Mannschaften ist das Knaller-Duell nicht nur sportlich von besonderem Charakter, pflegen Anhänger beide Lager eine innige Feindschaft. Ein zuvor verteilter Drohbrief der Kogge-Fans gießt dabei zusätzlich Öl ins Feuer.

Diese Nachricht wurde vor dem Dresdner Haus der Presse hinterlassen. © privat

In den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags hatten Unbekannte mehrere Flyer vor dem Haus der Presse in Dresden verteilt.

Der darauf abgedruckte Inhalt enthielt Hassbotschaften der untersten Schublade, war an Geschmacklosigkeit nicht zu übertreffen.

"in tiefer verbundenheit zu dem einzig wahren fürst des terrors machten, wir hansakrieger uns am 11. September auf, um die verschmutzung unserer strände durch die dreckige sachsenbrut zu rächen. die carolinabrücke war erst der anfang! unser hass steigt täglich wie die elbe! hansa ist gross", heißt es in arabisch aussehender Schrift auf dem Konterfei des Terroristen Osama bin Laden (†54), Gründer und Anführer der Gruppe al-Qaida.

"hansa ist gross" lauten die abschließenden Worte in dem mit Rechtschreibfehlern übersäten Schreiben - womöglich eine Anspielung an das islamische "Allahu Akbar" (zu Deutsch: Gott ist groß). Eine Aktion, die offenbar vorerst ungesühnt bleibt. Denn der Polizei ist der Drohbrief nicht bekannt, gab ein Sprecher auf TAG24-Nachfrage bekannt.

Diese stillose Aktion könnte mit Hinblick auf das kommende Drittliga-Spiel zwischen den beiden Traditionsklubs die ohnehin schon angeheizte Stimmung weiter hochkochen lassen.