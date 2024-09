Manipulations-Skandal in der 3. Liga? Das sagen Dynamo und Aue dazu

Es geht natürlich um sehr viel Geld. Die im Raum stehenden Absprachen wurden vor allem digital vollzogen. (Symbolbild) © IMAGO/MIS

Die mutmaßlichen Betrüger gingen offenbar sehr geschickt vor und waren bemüht, ihre Spuren zu verwischen - die im Raum stehenden Absprachen wurden vor allem digital vollzogen.

Der Hamburger Morgenpost liegen nach eigenen Angaben Chatverläufe aus Messenger-Diensten vor, in denen über den Ausgang der mutmaßlich betroffenen Spiele geschrieben wird.

Bei den unter Verdacht stehenden 17 Partien sollen die späteren Ergebnisse zuvor im Darknet, einem verschlüsselten Teil des Internets, mittels einer Kryptowährung verkauft worden sein. So konnten bei Wettanbietern unter Umständen hohe Gewinne erzielt werden.

Welche Spiele ganz konkret unter Verdacht stehen, wurde in dem Bericht nicht genannt. Es soll aber zu teilweise auffälligen Entscheidungen der Schiedsrichter oder Fehlern von Torhütern und Abwehrspielern gekommen sein, "in einer Partie wurden sogar ausschließlich Eigentore erzielt", hieß es in dem Bericht. Zudem sollen die Spiele nicht am Wochenende stattgefunden haben.

Zwei Schiedsrichter sollen in mehr als einer dieser Begegnungen eingesetzt worden sein, auch einzelne Spieler standen offenbar in mehreren Partien auf dem Feld. Zudem tauchen offenbar vier Mannschaften in der Auflistung der betroffenen Partien mehrfach auf. Gewonnen hätten sie keines dieser Spiele, heißt es.

Seit 2021 sind Sportwetten auf deutsche Amateurspiele unterhalb der 3. Liga nur noch bei ausländischen Wettanbietern möglich, in Deutschland sind sie verboten.