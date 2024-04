"Mannschaft wieder in die Spur bringen": Dynamo-Legende Kirsten glaubt noch an Aufstieg!

Dresden - Vereinslegende Ulf Kirsten (58) hat die Hoffnung auf den Aufstieg mit Dynamo Dresden nicht aufgegeben und geht den Saisonendspurt mit Zuversicht an.

Jetzt schaut er nicht nur mehr zu, nun ist er mittendrin, steht auf dem Platz und soll vor allem der Abteilung Attacke neues Leben einhauchen: Ulf Kirsten (58). © Lutz Hentschel

"Wir werden im gesamten Trainerteam gemeinsam daran arbeiten, die Mannschaft für die verbleibenden Spiele wieder in die Spur zu bringen und die dringend notwendigen Ergebnisse einzufahren", sagte Kirsten.

Der 58-Jährige soll das Ruder nach der Entlassung von Trainer Markus Anfang (49) gemeinsam mit dem bisherigen Co-Trainer Heiko Scholz (58) sowie "U19"-Coach Willi Weiße (36) herumreißen.

"Das Team ist fokussiert und arbeitet hart, um das Maximum herauszuholen. Dass wir im Verbund dazu in der Lage sind, haben wir in dieser Saison schon oft nachgewiesen. Daran gilt es jetzt anzuknüpfen", so Kirsten.