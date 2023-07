Mehrere Tausend Fans bei Dynamos Saisoneröffnung

Dresden - Für die Fans von Dynamo Dresden wird in diesen Tagen einiges geboten. Erst der "Europapokal" in Prag, am Samstag die Freundschaft-Hilfe in Zwickau und am heutigen Sonntag dann die offizielle Saisoneröffnung.

Die Autogramme waren bei den Fans heiße Ware. © Lutz Hentschel

Anfang konterte gelassen mit einem lockeren Spruch: "Das entscheidet nicht ihr." Die Fans lachten.

Der Coach wird es trotzdem vernommen haben. Wichtiger ist aktuell aber, seine Mannschaft in Form zu bringen.

Am Vormittag stand noch eine leichte Einheit an. Denn auch nach dem Testspiel in Zwickau müssen die schweren Beine in Bewegung gehalten werden.

Ab 16 Uhr war dann aber eher Armkraft und -ausdauer gefragt, denn selbstredend wollten sich die zahlreichen Fans von ihren Lieblingen auch jede Menge Autogramme sichern.

Die Euphorie und die Vorfreude auf die neue Saison in der 3. Liga sind an jeder Stelle zu spüren. Schon zwei Stunden zuvor wurden von zahlreichen Fans die vielen Attraktionen links liegen gelassen, um sich einen guten Platz in der Schlange zu sichern.

Am Ende bekamen alle ihr heiß begehrtes Autogramm. Denn Spieler und Fans wissen: Das große Ziel 2. Bundesliga wird man nur als Gemeinschaft erreichen.