"Findet man kein zweites Mal" Sachsens MP lobt die Stimmung bei Dynamo, doch diese Sache stört die SGD-Fans

Dresden - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (51, CDU) hat in einem Interview die Fans von Dynamo Dresden in höchsten Tönen gelobt und sogar verteidigt. "So eine Stimmung wie im Harbig-Stadion findet man in der 2. Bundesliga wahrscheinlich kein zweites Mal", erklärte er der Neuen Osnabrücker Zeitung .

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (51, CDU) hat die Stimmung bei Dynamo Dresden gelobt. © Sebastian Kahnert/dpa

Die wollte von ihm gern wissen, ob sich die Fans von Aufsteiger VfL Osnabrück denn vor dem Ausflug nach Sachsen fürchten müssten. "So ein Unsinn", machte Kretschmer klar und fügte an: "Ich mag Osnabrück sehr, ich war oft dort." Er sei sich sicher, dass sich die Anhänger der Lila-Weißen auf das Gastspiel an der Elbe freuen.

"Die Osnabrücker werden begeistert sein, was sie in Dresden sehen oder auch wieder in Cottbus, denn die Lausitzer sind ja gemeinsam mit dem VfL in die 2. Liga aufgestiegen. Genau wie ich immer begeistert war, als ich in Osnabrück war", so Kretschmer weiter.

Ein wenig kurios ist allerdings bei dem großen Lob für die Stimmung in der 2. Bundesliga, dass der MP seit dem Aufstieg der Schwarz-Gelben im Sommer 2025 gar nicht mehr im Stadion war. Zuletzt hatte sich Kretschmer beim vorletzten Heimspiel in der 3. Liga am 26. April 2025 gegen den SV Sandhausen bei Dynamo Dresden sehen lassen, allerdings nicht im VIP-Bereich, sondern auf der Hornbach-Tribüne.

"Seit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga hat er bislang kein weiteres Spiel von Dynamo Dresden im Rudolf-Harbig-Stadion besucht", erklärte Ralph Schreiber (55), Sprecher der Sächsischen Staatskanzlei, auf TAG24-Anfrage.