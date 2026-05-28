"Findet man kein zweites Mal" Sachsens MP lobt die Stimmung bei Dynamo, doch diese Sache stört die SGD-Fans
Dresden - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (51, CDU) hat in einem Interview die Fans von Dynamo Dresden in höchsten Tönen gelobt und sogar verteidigt. "So eine Stimmung wie im Harbig-Stadion findet man in der 2. Bundesliga wahrscheinlich kein zweites Mal", erklärte er der Neuen Osnabrücker Zeitung.
Die wollte von ihm gern wissen, ob sich die Fans von Aufsteiger VfL Osnabrück denn vor dem Ausflug nach Sachsen fürchten müssten. "So ein Unsinn", machte Kretschmer klar und fügte an: "Ich mag Osnabrück sehr, ich war oft dort." Er sei sich sicher, dass sich die Anhänger der Lila-Weißen auf das Gastspiel an der Elbe freuen.
"Die Osnabrücker werden begeistert sein, was sie in Dresden sehen oder auch wieder in Cottbus, denn die Lausitzer sind ja gemeinsam mit dem VfL in die 2. Liga aufgestiegen. Genau wie ich immer begeistert war, als ich in Osnabrück war", so Kretschmer weiter.
Ein wenig kurios ist allerdings bei dem großen Lob für die Stimmung in der 2. Bundesliga, dass der MP seit dem Aufstieg der Schwarz-Gelben im Sommer 2025 gar nicht mehr im Stadion war. Zuletzt hatte sich Kretschmer beim vorletzten Heimspiel in der 3. Liga am 26. April 2025 gegen den SV Sandhausen bei Dynamo Dresden sehen lassen, allerdings nicht im VIP-Bereich, sondern auf der Hornbach-Tribüne.
"Seit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga hat er bislang kein weiteres Spiel von Dynamo Dresden im Rudolf-Harbig-Stadion besucht", erklärte Ralph Schreiber (55), Sprecher der Sächsischen Staatskanzlei, auf TAG24-Anfrage.
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Michael Kretschmers Herz hängt eher an RB Leipzig
Die SGD-Fans selbst sind gar nicht allzu gut auf Michael Kretschmer zu sprechen. Das liegt an der großen Ablehnung gegenüber RB Leipzig, dem Klub, den der MP aber besonders ins Herz geschlossen hat.
Er zeigt sich regelmäßig bei Heimspielen der Roten Bullen mit Fanschal. So gab es per persönlichem Video-Statement auch herzliche Glückwünsche zum Einzug des Vereins in die Champions League, den er live im Stadion verfolgte.
Die Gratulation an Dynamo Dresdens grandiose Rückrunde, die auf dem elften Tabellenplatz der 2. Bundesliga endete, erfolgte in der Kommentarspalte der SGD bei Instagram.
"Herzlichen Glückwunsch", hieß es dort weniger ausufernd. Dieser kleine, aber feine Unterschied ist zahlreichen Anhängern der SGD negativ aufgefallen.
Vielleicht stattet Kretschmer Dynamo Dresden ja in der kommenden Saison mal wieder einen Besuch ab. Nachdem er die Leistung der Lausitzer bereits mit Anerkennung bedacht hatte, würde sich das Derby gegen Energie Cottbus besonders anbieten.
Titelfoto: Fotomontage: Lutz Hentschel, Sebastian Kahnert/dpa