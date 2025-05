Nach 30 Jahren! Dynamo besiegt endlich den Aue-Fluch

Dresden/Aue - Wenn der Aberglaube siegt! Eine Saison lang hat ihn keiner in den Mund genommen, ihn ausgesprochen. Das war in den Vorjahren anders. Und siehe da, es hat funktioniert. Dynamo hat endlich seinen Aue-Fluch überwunden. Erstmals seit 1995 spielt die SGD wieder eine Liga höher als der geliebte Erzfeind aus dem Lößnitztal, erstmals überhaupt ohne die Schachter in der 2. Bundesliga.