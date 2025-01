Nach dem Derby ist vor dem Derby! Dynamo gegen Aue "noch einen Zacken schärfer"

Dresden - "Volles Haus, hitzige Stimmung. Das sind die Spiele, die Spaß machen." Das sind Worte von Dynamos Vizekapitän Niklas Hauptmann (28) nach dem 1:1 in Cottbus . Die kann er gleich wieder verwenden. Am Samstag steht das Sachsenderby im heimischen Wohnzimmer gegen den Auer Schacht an. Dabei sein wird auch wieder der auf der Mannschaft lastende Druck.

Niklas Hauptmann (28, l.) grätscht gegen den Cottbuser Erik Engelhardt (26). "Haupe" jedenfalls konnte man mangelndes Zweikampfverhalten nicht vorwerfen. © Imago/Matthias Koch

"Was heißt Druck?", lächelt er: "Die Erwartungshaltung haben wir durchgängig." Das war in Cottbus so, das wird gegen Aue so werden. Es geht gleich knallerartig weiter. "Zu Hause wird es noch einmal einen Zacken schärfer als in Cottbus", freut er sich aufs ewig junge Derby.

Bis Samstag gilt es aber erst einmal, in den Trainingseinheiten die Versäumnisse, die Defizite aus dem Spiel in der Lausitz aufzuarbeiten.

Es gilt darum, die Frische wiederzuerlangen, die am Samstag in den letzten Minuten gefehlt hat. Kein Dresdner will erneut seinem Gegenspieler nur hinterherlaufen.

Das war gerade in der zweiten Hälfte bis zur eigenen Führung und nach dem Ausgleich so. Nur die 20 Minuten dazwischen hatte Dresden die Partie im Griff.