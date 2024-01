Nach Kurzeinsatz für Dynamo: Wie und wo geht es für "OBM" weiter?

Dresden - 15 Minuten bekam Rückkehrer Oliver Batista Meier (22) bei der Generalprobe gegen FK Pardubice in die Beine. Er soll sich ins Schaufenster stellen, für die bekannten Interessenten aus der 2. Bundesliga und für Dynamo Dresdens Aufstiegskampf.

Dynamos Coach befand: "Ich muss sagen, dass er es in den 15 Minuten ordentlich gemacht hat."

Nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung setzte sich Oliver Batista Meier (22, v.) gut auf der rechten Seite durch. © Lutz Hentschel

"Das kann für uns noch mal ein guter Spieler werden, der uns in der Flexibilität andere Punkte bringt", erklärte Stefan Kutschke (35).

"Oli kennt die Abläufe, die in der Kabine herrschen, er kennt das Spielsystem vom Trainer. Am Ende liegt es an ihm."

Dynamos Kapitän kam im Januar 2016 auf Leihbasis vom 1. FC Nürnberg mitten im Aufstiegskampf.

"Das war aber etwas anders", so Kutschke. "Ich kam damals aus Nürnberg, da war es für mich nicht zufriedenstellend. Der Oli hat eine sehr gute Hinrunde in Verl gespielt und seine Fähigkeiten gezeigt. In diese Mannschaft musst du dich reinspielen."

Probleme bei der Integration soll es keine geben:

"Es gibt keine Befindlichkeiten, ob jemand zurückgeholt wurde. Bei uns ist es einfach, wieder in das Kabinenleben reinzukommen. Es gibt da keine Probleme, es liegt nur an ihm selbst, wie und ob er uns helfen kann", so der Kapitän. "Jeder muss sein Persönliches dem Aufstieg unterordnen!"